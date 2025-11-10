Tras la goleada a Fiji: cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 17

El equipo de Placente cerró la fase de grupos con puntaje ideal y espera rival para la próxima ronda, después de su tercer triunfo consecutivo.

La Selección Sub 17 goleó 7-0 a Fiyi y espera conocer a su próximo rival para los dieciseisavos de final este viernes.

La Selección Argentina Sub 17 volvió a demostrar su talento en el Mundial de Qatar . Con una actuación sólida y llena de confianza, el equipo dirigido por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto tras golear 7-0 a Fiyi , confirmando su lugar entre los mejores del torneo.

Los juveniles son uno de los grandes candidatos al título que la categoría nacional nunca logró conquistar y, ahora, con la clasificación asegurada, esperan conocer a su rival para el próximo partido .

Argentina cerró la fase de grupos ante Fiyi, en un partido que fue dominio absoluto desde el primer minuto. El equipo de Placente no tuvo piedad y desplegó todo su potencial ofensivo para conseguir un 7 a 0 , que le permitió terminar como líder de grupo y con la mejor diferencia de gol del certamen.

El marcador se abrió a los 16 minutos con Uriel Ojeda , que aprovechó un rebote dentro del área para poner en ventaja a la selección nacional. Después, Mateo Martínez amplió con un doblete antes del descanso, y en el complemento llegaron el de Santiago Silvera , otro par de Ojeda , y uno en contra del defensor Ravuso Sukabula .

Con esta victoria, sumó su tercer triunfo consecutivo luego de vencer 3-2 a Bélgica y 1-0 a Túnez, alcanzando 9 puntos y una diferencia de gol de +9 .

Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar Argentina

Con el cierre de la primera fase, la Selección Sub 17 ya tiene asegurado su lugar entre los mejores del torneo. Después de quedarse a las puertas del podio en 2023, cuando perdió por penales con Alemania en semifinales, buscan conseguir el primer título mundial para el país.

La siguiente parada será el viernes 14 de noviembre, cuando disputarán su partido por los dieciseisavos de final, aún con rival a confirmar. Según el nuevo formato de la FIFA, que por primera vez reúne a 48 equipos, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a la siguiente ronda.

En caso de seguir, los octavos de final se jugarán el martes 18 de noviembre, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24, y la gran final junto al partido por el tercer puesto se disputarán el jueves 27.