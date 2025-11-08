Boca y River, con regresos importantes: la lista de convocados de cada equipo de cara a un nuevo Superclásico







A horas del partido más esperado del fútbol argentino, Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo definieron los planteles que saldrán a escena este domingo en La Bombonera.

Este domingo se disputará una nueva edición del Superclásico entre River y Boca.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un nuevo Superclásico, el encuentro que paraliza al país. Este domingo desde las 16.30, Boca Juniors y River Plate volverán a verse las caras en La Bombonera, en un duelo cargado de historia, tensión y con la vuelta de figuras clave en ambos planteles.

Tanto Claudio Úbeda como Marcelo Gallardo ya definieron sus listas de concentrados con 24 jugadores por lado, apostando a equilibrio entre jerarquía y recambio en un contexto de alta exigencia.

Boca: el regreso de Cavani y un mediocampo con experiencia En el conjunto local, la gran novedad es la vuelta de Edinson Cavani, quien no juega desde el empate ante Rosario Central el 14 de septiembre. El delantero uruguayo encabezará el ataque junto a Miguel Merentiel, mientras que Leandro Paredes será el eje en la mitad de la cancha acompañado por Tomás Belmonte y Kevin Zenón.

El entrenador también confía en la solidez de su defensa, con Advíncula, Figal, Alarcón y Blanco como titulares, además del liderazgo de Marchesín en el arco, aunque Leandro Brey podría tener una chance. Entre las alternativas ofensivas aparecen Janson, Zeballos, Braida y Palacios, todos preparados para cambiar el ritmo si el clásico lo requiere.

Con esta nómina, Úbeda apuesta a un equipo que combine experiencia, orden y carácter, confiando en la jerarquía de Cavani y la conducción de Paredes para empujar al “Xeneize” en su casa.

River: Gallardo recupera a Driussi y Montiel En la vereda de enfrente, Marcelo Gallardo también celebra dos regresos esperados. Sebastián Driussi, recuperado de una distensión en el isquiotibial izquierdo, vuelve a estar disponible después de dos semanas y se perfila como alternativa ofensiva junto a Borja, Salas y Subiabre. Por su parte, Gonzalo Montiel superó un esguince en la rodilla izquierda y será evaluado hasta último momento para determinar si puede arrancar como titular. Su regreso sería clave ante las dudas que generaron Milton Casco y Fabricio Bustos en el lateral derecho. Gallardo, que extendió su contrato hasta diciembre de 2026 en medio de una etapa irregular, mantiene a Franco Armani como arquero y a referentes como Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero en la conducción. El DT busca recomponer la confianza del equipo y cortar la racha sin victorias de visitante.