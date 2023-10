Demichelis: "Me siento muy protegido por la dirigencia de River"

"La dirigencia es muy cercana a mí y por eso me siento muy protegido. Porque para un entrenador no hay nada mejor que ver a los jugadores e hinchas felices. Y no había mejor momento que dejarlos hablar tras el triunfo sobre Boca porque son los protagonistas", expresó Demichelis luego de la victoria por 1 a 0 sobre los cordobeses.