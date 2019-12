Diego Maradona dijo quién es "mejor de todos" los técnicos para dirigir a Boca

"Boca tiene que llevar un técnico que juegue y sienta lo que es Boca. No es fácil sentarse en esa silla, eh. El mejor de todos es Maradona, ja. Pero ahora no lo dirigiría por más que me lo pida Riquelme porque no estoy de acuerdo con los que van a manejar el club. Por ahí en algún momento se da. Pero a mí me gustaría Mauricio Pochettino. Hay que llamarlo y convencerlo de que venga a dirigir al equipo más grande del mundo", manifestó Maradona en diálogo con diario Olé.

Luego, habló del trabajo de Marcelo Gallardo al frente de River: "Boca es mucho más grande que Gallardo o que cualquier entrenador. Lo que tiene que hacer Boca es jugar como se jugaban los clásicos con (Carlos) Bianchi. Hay que sacarse esa carga y la mejor manera es con un partido, con un triunfo. Gallardo está de racha, pero es un técnico tremendo, él viva para esto y dirige como jugaba. Es como yo, piensa los partidos atacando, con intensidad, como jugábamos en la cancha. Se merece todo lo que le pasó en River, pero basta viejo, hasta acá llegaste, ¿no querés dejar nada para los demás? ja, ja."

Cambiando de tema, Maradona volvió a pegarle a Juan Román Riquelme y dejó en claro que no está preparado para ser dirigente de Boca: "Siempre lo que diga la gente hay que respetarlo, pero yo lo que dije en la previa es que se debería evaluar el club en todo sentido. Hoy Boca está como está gracias a la gestión de (Daniel) Angelici. Y Román, que nos dio tantas alegrías como jugador, la verdad es que no se preparó para manejar el club”.

“El presidente ya estuvo y fue un desastre, encima se rodeó con un conductor que por ir a la cancha cree que puede manejar el club, y Román... con el vestuario no se maneja un club, es mucho más difícil que parar la pelota, dar un pase o patear un tiro libre. Yo quiero que les vaya bien porque soy bostero, pero es difícil cuando tenés a tipos que no tienen idea de lo que es manejar a Boca", cerró el entrenador.