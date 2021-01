Gobierno podría impugnar fusión FOX-ESPN y se caería el acuerdo de la AFA con Disney

La puja por quedarse con los derechos por la televisación del fútbol en la Argentina está al rojo vivo. Si bien el primer día del año nuevo la AFA hizo oficial la extensión del contrato de las transmisiones de TV con la empresa Disney por los próximos 10 años, por los pasillos de la Casa Rosada se escuchó a un alto funcionario del gobierno decir que el presidente Alberto Fernández no avala la fusión de ESPN y Fox y no se conforma con la cesión de derechos para la TV Pública de algunos partidos. “Quiere mayor competencia, que no exista un mercado oligopólico”, sentenció el funcionario.