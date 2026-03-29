Una familia muy turbia: la joya escondida de Disney + que te dejará con la boca abierta + Seguir en









Para sorpresa de muchos, el canal de streaming sumó un polémico e imperdible film que sorprenderá a la audiencia.

La cinta que generó debate estará disponible en la plataforma, que no acostumbra a tener este tipo de contenido. Scott Free Productions

La constante competencia por sumar suscriptores en el mercado del streaming obliga a las plataformas a diversificar su contenido de forma permanente. En este escenario, Disney decidió dar un paso arriesgado al incorporar a su catálogo una película que se aleja de las historias familiares que caracterizan históricamente a la compañía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta nueva incorporación, la plataforma ofrece un thriller de suspenso enfocado netamente en un público adulto. La cinta cuenta con una particularidad muy llamativa detrás de cámara, ya que su guion fue escrito en secreto por uno de los actores principales de la exitosa serie de televisión Prison Break.

Este título busca captar a los espectadores interesados en el género psicológico, preparando el terreno para adentrarse en los detalles de una historia llena de secretos.

Lazos Perversos Scott Free Productions 1 Scott Free Productions De qué trata Lazos perversos La historia comienza con la trágica muerte del padre de India Stoker en un accidente automovilístico. En medio del funeral, esta adolescente, interpretada por Mia Wasikowska, conoce a su tío Charlie. La llegada de este hombre, al que le da vida el actor Matthew Goode, altera la rutina de la joven, ya que hasta ese día no tenía idea de que su padre tenía un hermano.

El recién llegado decide instalarse en la inmensa mansión familiar con la excusa de acompañar el duelo de India y de su madre, Evelyn. A través del trabajo de Nicole Kidman en el papel de la viuda, la trama muestra cómo esta mujer comienza a formar un extraño vínculo de atracción con su cuñado, generando un clima de mucha tensión en la casa. A medida que pasan los días, la convivencia se vuelve cada vez más rara y pesada.

Las sospechas de la protagonista se disparan cuando distintas personas cercanas a la familia empiezan a desaparecer sin dejar rastro. Atrapada en esta red de dudas, la joven se ve obligada a investigar quién es realmente el hombre que acaba de entrar a su vida, desenterrando hechos del pasado en un hogar que aparentaba total normalidad desde el exterior. Para sumar aún más misterio a la obra, el guion que le da forma a esta oscura trama familiar fue escrito bajo el seudónimo de Ted Foulke. Tiempo después se supo que quien se escondía detrás de ese nombre inventado era Wentworth Miller, el reconocido actor que saltó a la fama por interpretar a Michael Scofield en Prison Break, quien logró sorprender a la industria al revelar su faceta como escritor. Disney +: tráiler de Lazos perversos Embed - STOKER - Tráiler español Disney +: elenco de Lazos perversos Mia Wasikowska

Matthew Goode

Nicole Kidman

Dermot Mulroney

Jacki Weaver

Lucas Till

Alden Ehrenreich

Phyllis Somerville

Ralph Brown

Judith Godreche

Wendy Keeling

Temas Disney

Películas