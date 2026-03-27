SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de marzo 2026 - 13:30

Disney +: la película de acción y comedia que no se parece a nada de lo que viste antes

Con un guion que oscila entre el humor y la acción, esta producción es de las mejores ofertas en la plataforma.

Con un gran elenco y una idea original, esta película está causando furor en Disney +.

Con un gran elenco y una idea original, esta película está causando furor en Disney +.

Imagen: Disney

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por producciones originales que combinan géneros y sorprenden con propuestas diferentes. En ese contexto, Disney + suma a su catálogo una película que mezcla acción, comedia, crimen y hasta ciencia ficción en una historia completamente impredecible.

Con un elenco de figuras reconocidas de Hollywood y una trama que se aleja de lo convencional, esta producción propone una experiencia distinta a lo que suele verse en el género. Ritmo acelerado, humor ácido y situaciones absurdas se combinan para construir una historia cargada de caos.

Informate más

Se trata de Mike & Nick & Nick & Alice, una película que llegó a la plataforma el 27 de marzo y que rápidamente llamó la atención por su original premisa y su estilo fuera de lo común.

Mike y Nick y Nick y Alice
Uno de los imperdibles estrenos de la plataforma.

Uno de los imperdibles estrenos de la plataforma.

De qué trata Mike y Nick y Nick y Alice

La historia se desarrolla en un mundo criminal donde dos amigos, Mike y Nick, se ven envueltos en una noche extremadamente peligrosa que puede cambiarlo todo. Ambos comparten una relación compleja atravesada por el amor hacia la misma mujer: Alice.

A medida que avanza la trama, el conflicto escala cuando entra en juego un elemento inesperado: una máquina del tiempo. Este recurso introduce una dinámica completamente distinta, generando situaciones absurdas y giros constantes que alteran el curso de los acontecimientos.

Uno de los puntos más llamativos es la aparición de dos versiones del mismo personaje, lo que genera enredos, enfrentamientos y decisiones que impactan directamente en el destino de los protagonistas.

Entre persecuciones, violencia, humor y tensión, los personajes deberán intentar sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas, mientras lidian con traiciones, lealtades y sentimientos cruzados.

Disney+: tráiler de Mike y Nick y Nick y Alice

Embed - Mike & Nick & Nick & Alice | Tráiler Doblado | Disney+

Disney+: elenco de Mike y Nick y Nick y Alice

  • Vince Vaughn (Nick)
  • James Marsden (Mike)
  • Eiza González (Alice)
  • Keith David (Sosa)
  • Jimmy Tatro (Jimmy Boy)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias