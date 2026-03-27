Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por producciones originales que combinan géneros y sorprenden con propuestas diferentes. En ese contexto, Disney + suma a su catálogo una película que mezcla acción, comedia, crimen y hasta ciencia ficción en una historia completamente impredecible.
Disney +: la película de acción y comedia que no se parece a nada de lo que viste antes
Con un guion que oscila entre el humor y la acción, esta producción es de las mejores ofertas en la plataforma.
-
La segunda temporada de "Daredevil: Born Again" ya está disponible en Disney+: todo lo que tenés que saber
-
Disney sorprende con la película que fue ignorada en los Oscar y hoy es un éxito en la plataforma
Con un elenco de figuras reconocidas de Hollywood y una trama que se aleja de lo convencional, esta producción propone una experiencia distinta a lo que suele verse en el género. Ritmo acelerado, humor ácido y situaciones absurdas se combinan para construir una historia cargada de caos.
Se trata de Mike & Nick & Nick & Alice, una película que llegó a la plataforma el 27 de marzo y que rápidamente llamó la atención por su original premisa y su estilo fuera de lo común.
De qué trata Mike y Nick y Nick y Alice
La historia se desarrolla en un mundo criminal donde dos amigos, Mike y Nick, se ven envueltos en una noche extremadamente peligrosa que puede cambiarlo todo. Ambos comparten una relación compleja atravesada por el amor hacia la misma mujer: Alice.
A medida que avanza la trama, el conflicto escala cuando entra en juego un elemento inesperado: una máquina del tiempo. Este recurso introduce una dinámica completamente distinta, generando situaciones absurdas y giros constantes que alteran el curso de los acontecimientos.
Uno de los puntos más llamativos es la aparición de dos versiones del mismo personaje, lo que genera enredos, enfrentamientos y decisiones que impactan directamente en el destino de los protagonistas.
Entre persecuciones, violencia, humor y tensión, los personajes deberán intentar sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas, mientras lidian con traiciones, lealtades y sentimientos cruzados.
Disney+: tráiler de Mike y Nick y Nick y Alice
Disney+: elenco de Mike y Nick y Nick y Alice
- Vince Vaughn (Nick)
- James Marsden (Mike)
- Eiza González (Alice)
- Keith David (Sosa)
- Jimmy Tatro (Jimmy Boy)
Dejá tu comentario