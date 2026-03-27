Disney +: la película de acción y comedia que no se parece a nada de lo que viste antes + Seguir en









Con un guion que oscila entre el humor y la acción, esta producción es de las mejores ofertas en la plataforma.

Con un gran elenco y una idea original, esta película está causando furor en Disney +. Imagen: Disney

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por producciones originales que combinan géneros y sorprenden con propuestas diferentes. En ese contexto, Disney + suma a su catálogo una película que mezcla acción, comedia, crimen y hasta ciencia ficción en una historia completamente impredecible.

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Con un elenco de figuras reconocidas de Hollywood y una trama que se aleja de lo convencional, esta producción propone una experiencia distinta a lo que suele verse en el género. Ritmo acelerado, humor ácido y situaciones absurdas se combinan para construir una historia cargada de caos.

Se trata de Mike & Nick & Nick & Alice, una película que llegó a la plataforma el 27 de marzo y que rápidamente llamó la atención por su original premisa y su estilo fuera de lo común.

Mike y Nick y Nick y Alice Uno de los imperdibles estrenos de la plataforma. Imagen: Disney De qué trata Mike y Nick y Nick y Alice La historia se desarrolla en un mundo criminal donde dos amigos, Mike y Nick, se ven envueltos en una noche extremadamente peligrosa que puede cambiarlo todo. Ambos comparten una relación compleja atravesada por el amor hacia la misma mujer: Alice.

A medida que avanza la trama, el conflicto escala cuando entra en juego un elemento inesperado: una máquina del tiempo. Este recurso introduce una dinámica completamente distinta, generando situaciones absurdas y giros constantes que alteran el curso de los acontecimientos.

Uno de los puntos más llamativos es la aparición de dos versiones del mismo personaje, lo que genera enredos, enfrentamientos y decisiones que impactan directamente en el destino de los protagonistas. Entre persecuciones, violencia, humor y tensión, los personajes deberán intentar sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas, mientras lidian con traiciones, lealtades y sentimientos cruzados. Disney+: tráiler de Mike y Nick y Nick y Alice Embed - Mike & Nick & Nick & Alice | Tráiler Doblado | Disney+ Disney+: elenco de Mike y Nick y Nick y Alice Vince Vaughn (Nick)

James Marsden (Mike)

Eiza González (Alice)

Keith David (Sosa)

Jimmy Tatro (Jimmy Boy)

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