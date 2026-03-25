Disney+ anunció que harán una adaptación coreana de la serie "The Americans"

Eric Schrier , director de producciones originales internacionales de Disney, dio detalles sobre The Koreans , la serie que reinterpretará la exitosa serie de FX, The Americans . Será una reinterpretación de gran presupuesto y en idioma local protagonizada por Lee Byung-hun y Han Ji-min como una pareja de espías norcoreanos que se hacen pasar por un matrimonio feliz en la Corea del Sur de los años 90.

"Yo fui quien desarrolló The Americans", dijo Schrier al portal The Hollywood Reporter, quien, antes de asumir el cargo más alto de televisión global en Disney, fue presidente de FX Entertainment. "Sigo teniendo una relación muy cercana con Joe Weisberg y Joel Fields, los creadores de las series originales, así que no estaba muy seguro de esta idea, porque todo esto me resulta muy querido".

La idea de rehacer la serie surgió de forma natural de las relaciones de Disney con los creadores de contenido en Corea, y no de una imposición corporativa para explotar la propiedad intelectual de los catálogos del estudio. Será la primera adaptación en idioma local de una de las exitosas series de la compañía y contará con uno de los mayores presupuestos para las producciones originales asiáticas de Disney+ hasta la fecha.

"Las similitudes entre ambas premisas —norcoreanos infiltrados en el Sur, en lugar de rusos espiando en los Estados Unidos de los años 80— empezaron a tener sentido para mí", dijo Schrier. "Pero lo que realmente me entusiasmó fue la pasión de nuestro equipo coreano, y pude ver que, dado que Corea sigue dividida, esta podría ser una historia muy relevante culturalmente para el público local, que siempre es la principal prioridad de nuestro contenido original local".

Creada por el ex oficial de la CIA Joe Weisberg y producida por Weisberg y Joel Fields, The Americans estaba protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhys como Elizabeth y Philip Jennings, dos oficiales de la KGB que se hacían pasar por un matrimonio en los suburbios de Washington, D.C., durante la Guerra Fría de la era Reagan.

A lo largo de seis temporadas, la serie entrelazó las técnicas de espionaje con un drama matrimonial de gran complejidad, que mostraba la creciente ambivalencia de sus protagonistas sobre su misión —y el uno sobre el otro— a medida que sus hijos, criados en Estados Unidos, crecían y empezaban a hacer preguntas difíciles. La serie fue nominada a 18 premios Emmy y ganó cuatro durante sus seis temporadas, de 2013 a 2018. Habitualmente figura en los primeros puestos de las listas de la crítica como una de las mejores series de la era de la televisión de platino.

Cómo será The Koreans, la reinvención coreana de The Americans

Ambientada durante la ola de democratización y modernización cultural que sacudió Corea del Sur a principios de la década de 1990, The Koreans narra la historia de una familia de clase media que oculta un secreto de traición. Aunque aparentemente son ciudadanos comunes a los ojos de sus amigos, vecinos e incluso sus hijos, ambos padres —interpretados por Lee Byung-hun y Han Ji-min— son en realidad espías de élite norcoreanos que trabajan para derrocar al Sur desde dentro.

La serie, que resalta las marcadas diferencias entre los dos países que alguna vez estuvieron unidos, sigue a los espías mientras lidian con sentimientos contradictorios de patriotismo, lealtad, identidad y amor, al tiempo que un implacable agente de contrainteligencia coreano se acerca cada vez más a descubrir sus identidades.

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Escrita y adaptada por Park Eun-kyo (coguionista de Mother, de Bong Joon-ho, y de la serie de Disney+ Made in Korea), The Koreans está dirigida por Ahn Gil-ho, el director de la exitosa serie de suspense psicológico de Netflix The Glory. La adaptación se realizará al estilo coreano, según Disney, empleando al mismo guionista y director para cada episodio, en lugar del sistema de sala de guionistas y directores invitados rotativos típico de las series estadounidenses.

La estrella coreana Lee Hee-joon (1987: When the Day Comes, Handsome Guys) también ha sido elegido para un papel principal que aún no se ha revelado.