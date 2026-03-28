La nueva serie de Disney + que se desprende de una de las franquicias más importantes de Ryan Murphy + Seguir en









Este spin-off del director era fuertemente esperado por el público y rápidamente se posicionó entre lo más visto.

La serie protagonizada por Chris O'Donnell ya dio que hablar en Disney. Imagen: Disney

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por las grandes franquicias, y en este caso Disney + sorprendió con la incorporación de una serie que amplía uno de los universos más exitosos de la televisión reciente. Con una mezcla de acción, drama y personajes intensos, promete convertirse en una de las más vistas.

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La producción se mete de lleno en el mundo de los servicios de emergencia, un género que ya demostró ser un éxito rotundo entre el público. Con historias cargadas de tensión, rescates extremos y conflictos personales, mantiene el estilo que la convirtió en un fenómeno global.

911 Nashville Una nueva apuesta de la plataforma que no te podés perder. Imagen: Disney Se trata de 9-1-1: Nashville, el nuevo spin-off creado por Ryan Murphy que ya genera expectativa entre los fanáticos. La serie combina acción, drama familiar y situaciones límite en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos, logrando una propuesta tan atrapante como adictiva.

De qué trata 911: Nashville La historia sigue la vida de los rescatistas y operadores del 911 que trabajan en una estación de bomberos en Nashville, enfrentando emergencias extremas que ponen a prueba tanto su valentía como su capacidad de reacción. Desde incendios hasta accidentes inesperados, cada episodio presenta situaciones límite que mantienen al espectador al borde del asiento.

Pero la serie no se queda solo en la acción. También explora la vida personal de los protagonistas, mostrando sus vínculos familiares, romances y conflictos internos. En ese equilibrio entre lo profesional y lo íntimo es donde encuentra gran parte de su atractivo.

En el centro de la trama aparece el capitán Don Hart, un experimentado bombero que lidera al equipo mientras intenta sostener su compleja vida familiar. A su alrededor, un grupo diverso de personajes aporta distintas miradas y tensiones que enriquecen la historia. Además, el escenario de Nashville le da un condimento especial: música, poder y secretos se mezclan con las emergencias, generando una atmósfera distinta dentro de la franquicia. Disney+: tráiler de 911: Nashville Embed - 9-1-1: Nashville | Trailer 1ª Temporada (Castellano) | Disney Plus España Disney+: elenco de 911: Nashville Chris O'Donnell (Don Hart)

Jessica Capshaw (Blythe Hart)

Kimberly Williams-Paisley (Cammie Raleigh)

LeAnn Rimes (Dixie Bennings)

Michael Provost (Ryan Hart)

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