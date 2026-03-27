La segunda temporada de "Daredevil: Born Again" ya está disponible en Disney+: todo lo que tenés que saber + Seguir en









Los episodios de la segunda temporada de la serie de Marvel encuentran al justiciero enmascarado como el enemigo número uno de Nueva York.

Daredevil está de regreso.

Uno de los Súper Héroes más queridos de Marvel está de regreso. La segunda temporada de Daredevil: Born Again ya estrenó su primer capítulo en Disney+. La dramática serie de fuerte impronta urbana sigue a Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox), el justiciero enmascarado de Nueva York.

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En los nuevos episodios, que estrenan los martes a las 10 pm en la plataforma, Daredevil es la presa más buscada de Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio), el despótico alcalde de Nueva York que tiene a la ciudad completamente sometida. Así, el justiciero intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar.

De qué trata la segunda temporada de Daredevil: Born Again La segunda temporada de Daredevil: Born Again retoma lo sucedido a fines de la primera y presenta a la ciudad en uno de los períodos más oscuros de su historia. Con Fisk al mando, se instala la sensación de que Nueva York fue tomada por un régimen en el que cualquier persona en contra del mismo es arrestada por la fuerza especial contra justicieros que lidera el alcalde. En este contexto, Matt y Karen (Deborah Ann Woll) viven en la clandestinidad, sin mostrarse en público para no arriesgarse a ser identificados.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado “Matt y los demás no tienen del todo claro qué rumbo tomar. Lo que se ve en la segunda temporada es cómo se desarrolla esa situación. Esta temporada trata sobre lo que Matt, Karen y los otros hacen para luchar contra el poder”, comenta el showrunner Dario Scardapane, al tiempo que el actor Charlie Cox agrega: “Al comenzar la temporada, sienten que libran una batalla cuesta arriba, aunque comienzan a ver las primeras señales de que el sistema empieza a resquebrajarse”.

El nuevo look de Daredevil La continuación de la historia también introduce una novedad en cuanto al aspecto de Daredevil que los fans de los cómics detectarán al instante. La necesidad del protagonista de pasar lo más desapercibido posible lo lleva a pintar su emblemático traje rojo con aerosol negro. “Lo más interesante es que, a medida que avanza la temporada—cuanto más pelea y se involucra en conflictos—la pintura negra empieza a desgastarse”, adelanta Cox.

¿Otro detalle importante? Por primera vez, el justiciero luce las letras “DD” en el pecho. “La gente me ha estado preguntando por esto desde que empecé a trabajar con este personaje en 2014. Es un momento histórico”, afirma, con humor, el actor. OTK-201-01418_R2 (1) Enemigos íntimos ¿Y qué sucederá con una de las duplas de enemigos más emblemáticas de Marvel? La tensión entre Matt Murdock y Wilson Fisk ha ido escalando desde la primera temporada, y puede alcanzar nuevos niveles en la segunda. “Es un recorrido bastante intenso el que estos dos personajes hicieron desde la serie original hasta esta nueva temporada, pero siempre estuvo arraigado en algún tipo de verdad. Son personajes intensos que cargan sobre sus hombros una historia muy intensa, y esta temporada los conduce a lugares increíbles”, adelanta el actor Vincent D’Onofrio. Para Cox, la relación entre Matt y Fisk está marcada por el odio y la obsesión, y por la idea de que ambos creen que el otro es culpable de todos los males que padece la ciudad. Sin embargo, el actor observa que la nueva temporada llevará al justiciero por un nuevo camino. En este sentido, señala: “Matt debe reconocer que él también forma parte del problema. Es algo difícil de aceptar, y lo que empieza a aprender es que el mejor desenlace podría implicar algún tipo de sacrificio personal”. La segunda temporada de Daredevil: Born Again estrena episodios todos los martes a las 10:00 pm, exclusivamente en Disney+.