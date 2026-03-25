Disney sorprende con la película que fue ignorada en los Oscar y hoy es un éxito en la plataforma + Seguir en









Una producción norteamericana ambientada en Japón, con una idea original y un gran elenco, ideal para el finde.

Brendan Frasser protagoniza una de las películas que la está rompiendo en Disney +. Imagen: Disney

Disney vuelve a apostar fuerte por su catálogo de streaming y suma contenidos que no necesariamente brillaron en los grandes premios, pero que logran encontrar una segunda vida en la plataforma. En este caso, incorporó una película reciente que pasó sin demasiado ruido por los Oscar, pero que ahora empieza a captar la atención del público.

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La estrategia no es nueva: muchas producciones que no logran destacarse en su paso por los cines encuentran en el streaming una oportunidad para reinventarse. En este contexto, Disney decidió incluir este film en su catálogo global, confiando en que su historia conecte con una audiencia más amplia.

Así, la película comenzó a posicionarse entre lo más visto dentro del servicio y generó un nuevo interés entre los usuarios. Se trata de Familia en renta, una producción que combina drama y comedia con una historia tan original como emotiva.

Familia en renta Con una idea original, esta película está causando furor en la plataforma de Disney +. Imagen: Disney De qué trata Familia en Renta La película sigue a Phillip, un actor estadounidense que vive en Tokio y atraviesa una profunda crisis personal y profesional. Sin oportunidades laborales y lejos de su mejor momento, intenta encontrar un nuevo rumbo en su vida.

Su realidad cambia cuando consigue un trabajo poco convencional: es contratado por una empresa japonesa que ofrece servicios de “familias en renta”, donde actores interpretan distintos roles para personas que necesitan llenar vacíos emocionales o sociales.

A medida que comienza a desempeñar distintos papeles (como padre, pareja o amigo), Phillip se involucra cada vez más en las historias de sus clientes. Lo que empieza como un simple trabajo se transforma en una experiencia emocional compleja. Con el paso del tiempo, las relaciones que construye empiezan a difuminar la línea entre la actuación y la vida real, llevándolo a replantearse su identidad, sus vínculos y el verdadero significado de la conexión humana. Disney+: tráiler de Familia en Renta Embed - RENTAL FAMILY Tráiler Español (2025) Brendan Fraser Disney+: elenco de Familia en Renta Brendan Fraser (Phillip Vanderploeg)

Takehiro Hira (Shinji)

Mari Yamamoto (Aiko)

Shannon Mahina Gorman (Mia Kawasaki)

Akira Emoto (Kikuo Hasegawa)

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