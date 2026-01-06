El ataque de furia de Alexander Zverev en la United Cup por su rival: "Es una locura" + Seguir en









El tenista alemán, top 3 del mundo, tuvo una noche fatal contra Hubert Hurkacz y reaccionó muy mal: destrozó una raqueta en pleno partido y las cámaras lo captaron hablando sobre su rival.

El ataque de furia de Alexander Zverev en la United Cup por su rival: "Es una locura"

El inicio de la temporada 2026 no fue bueno para Alexander Zverev. El tenista alemán, que vive a la sombra de los colosos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, cayó derrotado ante el polaco Hubert Hurkacz, que venía de un año sin actividad por lesión, en la United Cup.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hurkacz sorprendió al vencer por 6-3 y 6-4 al tercero del ranking mundial ATP, que no tomó para nada bien el resultado. El alemán se mostró incrédulo por el rendimiento de su rival y explotó: en el segundo set, cuando sufrió un quiebre decisivo, lanzó y destrozó su raqueta contra el piso.

Embed Así empezó Zverev su año:



“¿Por qué no estoy sacando? (Hurkacz) lleva dos putos años sin jugar, y está sacando a 230 km/h. Por la noche, cuando hace frío, es una locura. Apenas puede moverse, y está sacando".



pic.twitter.com/0AXJ5MRXI8 — Set Tenis (@settenisok) January 6, 2026 Pero su malestar no terminó ahí. Zverev no podía creer lo que estaba sucediendo y durante uno de los descansos, las cámaras captaron al alemán mientras le hablaba a sus compañeros en el banco: "¿Por qué no estoy sacando? Este tipo hace dos años que no juega (sic) y está sacando a 230 kilómetros, de noche y con frío, es una locura. El tipo apenas puede moverse, pero esta sacando así".

Embed Alexander Zverev, furioso en el inicio de temporada



"¿Por qué no estoy sacando? (Hurkacz) lleva dos putos años sin jugar, y está sacando a 230 km/h. Por la noche, cuando hace frío. Es una locura. Apenas puede moverse y está sacando." pic.twitter.com/2tknONReYK — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 5, 2026 En este contexto, la United Cup sigue sus etapas de clasificación y Argentina espera para saber si tiene chances de pasar a los cuartos de final. El equipo albiceleste ya disputó sus dos cotejos del grupo A, con victoria sobre España (3-0) y caída ante Estados Unidos (1-2), y aguarda para ver si puede pasar como uno de los mejores segundos.

Argentina aguarda el resultado del cotejo entre Francia e Italia, que definen al segundo del grupo C. Un triunfo de Francia por 2-1 o 3-0 clasificará al equipo de nuestro país. Italia, para avanzar y dejar afuera tanto a la Argentina como a Francia, debe imponerse por 3-0, y que su rival gane menos de dos sets en los tres cotejos de la serie.