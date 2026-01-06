SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
6 de enero 2026 - 11:15

El ataque de furia de Alexander Zverev en la United Cup por su rival: "Es una locura"

El tenista alemán, top 3 del mundo, tuvo una noche fatal contra Hubert Hurkacz y reaccionó muy mal: destrozó una raqueta en pleno partido y las cámaras lo captaron hablando sobre su rival.

El ataque de furia de Alexander Zverev en la United Cup por su rival: Es una locura

El ataque de furia de Alexander Zverev en la United Cup por su rival: "Es una locura"

El inicio de la temporada 2026 no fue bueno para Alexander Zverev. El tenista alemán, que vive a la sombra de los colosos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, cayó derrotado ante el polaco Hubert Hurkacz, que venía de un año sin actividad por lesión, en la United Cup.

Hurkacz sorprendió al vencer por 6-3 y 6-4 al tercero del ranking mundial ATP, que no tomó para nada bien el resultado. El alemán se mostró incrédulo por el rendimiento de su rival y explotó: en el segundo set, cuando sufrió un quiebre decisivo, lanzó y destrozó su raqueta contra el piso.

Informate más
Embed

Pero su malestar no terminó ahí. Zverev no podía creer lo que estaba sucediendo y durante uno de los descansos, las cámaras captaron al alemán mientras le hablaba a sus compañeros en el banco: "¿Por qué no estoy sacando? Este tipo hace dos años que no juega (sic) y está sacando a 230 kilómetros, de noche y con frío, es una locura. El tipo apenas puede moverse, pero esta sacando así".

Embed

En este contexto, la United Cup sigue sus etapas de clasificación y Argentina espera para saber si tiene chances de pasar a los cuartos de final. El equipo albiceleste ya disputó sus dos cotejos del grupo A, con victoria sobre España (3-0) y caída ante Estados Unidos (1-2), y aguarda para ver si puede pasar como uno de los mejores segundos.

Argentina aguarda el resultado del cotejo entre Francia e Italia, que definen al segundo del grupo C. Un triunfo de Francia por 2-1 o 3-0 clasificará al equipo de nuestro país. Italia, para avanzar y dejar afuera tanto a la Argentina como a Francia, debe imponerse por 3-0, y que su rival gane menos de dos sets en los tres cotejos de la serie.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias