El equipo donde correrá Jack Doohan en la Fórmula 1, tras ser sustituido por Franco Colapinto en Alpine









El piloto australiano encontró un lugar a ocupar durante la temporada 2026 en la máxima categoría y así tener chances de seguir competiendo por un puesto.

Jack Doohan será piloto de reserva en la Fórmula 1, tras su reemplazo por parte de Franco Colapinto en Alpine.

Jack Doohan encontró un nuevo destino en la Fórmula 1 para la temporada 2026. El piloto australiano, quien perdió su lugar como titular en Alpine, tras ser reemplazado por Franco Colapinto. Esta decisión llega luego de un período de incertidumbre en su carrera, marcado por pruebas fallidas en la Super Fórmula japonesa y la búsqueda de una nueva oportunidad en la máxima categoría.

Doohan, hijo del leyenda del motociclismo Mick Doohan, debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 y compitió en siete carreras durante 2025, sin lograr sumar puntos. Su mejor resultado fue un 13° lugar en China, aunque su trayectoria se vio interrumpida por un accidente en Miami y la llegada de Colapinto al equipo francés. Ahora, con 23 años, tendrá la oportunidad de reinsertarse en el Gran Circo, bajo en una escudería que cuenta con el apoyo principal de Toyota.

Jack Doohan.webp Las pruebas fallidas en la Super Fórmula japonesa Doohan intentó reorientar su carrera hacia la Super Fórmula japonesa, donde realizó pruebas con el equipo Kondo Racing, asociado a Toyota. Sin embargo, tres accidentes consecutivos durante los ensayos de diciembre de 2025, en Suzuka, complicaron sus aspiraciones. Los choques, todos en la curva Degner 2, pusieron en duda su adaptación a la categoría, aunque Nobuaki Adachi, director del equipo, minimizó la gravedad de los incidentes y reconoció su potencial.

"Tanto Luke Browning, como Jack rindieron bien", señaló Adachi, pero el equipo optó por confirmar como titulares a Ukyo Sasahara y Browning, dejando a Doohan fuera de la parrilla japonesa. Este traspié abrió la puerta para que Toyota, vinculada también con Haas, le ofreciera un rol como reserva en la Fórmula 1.

La escudería donde Jack Doohan será piloto de reserva Haas F1 Team anunció oficialmente la incorporación de Doohan como piloto de reserva para 2026. El australiano se suma a un equipo que tiene como titulares a Esteban Ocon y Oliver Bearman, y compartirá el rol de reserva con Ryo Hirakawa, quien ya tuvo participación en sesiones de entrenamientos libres durante 2025.

"Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1", expresó Doohan en un comunicado. "Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Agradezco al equipo por darme esta oportunidad y tengo ganas de trabajar para lograr una temporada exitosa". Ayao Komatsu, director del equipo, destacó la experiencia de Doohan como piloto de reserva en Alpine y su potencial para aportar al desarrollo del monoplaza. "La dedicación que se requiere para mantenerse preparado y aprender cómo funciona el equipo es un desafío", señaló Komatsu, quien también resaltó las ganas del australiano por volver a competir al máximo nivel. Aunque aún no se definió si Doohan participará en sesiones oficiales de pruebas durante 2026, su incorporación representa una nueva oportunidad para recuperar su lugar en la Fórmula 1. El vínculo con Toyota, patrocinador principal de Haas, fue clave para este acuerdo, que le permite seguir en la máxima categoría mientras se prepara para futuras oportunidades.