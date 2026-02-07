El jefe de Mercedes defendió la legalidad del motor Mercedes que usará Franco Colapinto en 2026: "Todo está claro" + Seguir en









El equipo alemán estuvo envuelto en polémicas por un gris legal en el reglamento actual del cual se habrían beneficiado varias escuderías.

Mercedes y la polémica por la supuesta trampa en su nuevo motor de 2026 en Fórmula 1.

La Fórmula 1 tiene nueva polémica con respecto a los nuevos motores en la previa del inicio del campeonato 2026. En el reglamento hay una parte no especificada que encontró Mercedes en el desarrollo de su motor, a partir del cual podría doblar las normas, sacar más rendimiento y con ello una ventaja de casi tres décimas de segundo por vuelta con respecto al resto de los motores.

Esta regla no solo beneficia a Mercedes, sino también a McLaren, Williams y a Alpine, la escudería de Franco Colapinto, que serán las otras tres escuderías que utilizarán el motor Mercedes en la temporada. Por supuesto, también provocó las quejas y denuncias por parte del resto de las escuderías, algo que por ahora no ha avanzado y que el propio Toto Wolff se encargó de desestimar.

george-russell-3826640-scaled formula 1 El jefe de Mercedes desestima las denuncias de irregularidad Wolff, director del equipo y CEO del equipo Mercedes destacó las cualidades mecánicas del nuevo motor que equiparan los monoplazas: “Nuestra unidad de potencia es legal, cumple con la normativa, con las comprobaciones y medidas requeridas“, le aseguró a los medios en la presentación oficial del W17.

Además agregó que “la comunicación con la FIA fue positiva desde el principio, tanto en cuanto a la relación de compresión como a otros aspectos. Es un área donde todo está claro, tanto lo que dice la normativa como los procedimientos que se aplican a cualquier motor, incluso fuera de la F1″.

La polémica técnica: ¿qué se cuestiona del motor Mercedes? La polémica con el motor Mercedes para la F1 2026 gira en torno a la relación de compresión, lo cual afecta directamente a eficiencia y la potencia del motor. El nuevo reglamento de la FIA fija un límite máximo de 16:1 en la misma.

Sin embargo, Mercedes habría diseñado su unidad de potencia para que, una vez que el motor entra en temperatura de carrera, algunos componentes se expandan y la compresión sea mayor, logrando una ventaja de eficiencia y rendimiento. Pero el beneficio radica en que la FIA hace las mediciones reglamentarias en frío, dicha compresión aumentada no se ve en las verificaciones técnicas, por lo que no se puede comprobar que sea ilegal. Una ventaja clave para el Alpine de Franco Colapinto Para Franco Colapinto la clave está en un nuevo motor competente y fiable en reemplazo del Renault equipado en el A525. Según lo visto en los test de Pretemporada las unidades de potencia lograron completar 1135 vueltas, contando las actuaciones los Alpine, Mclaren y Williams. Luego de Barcelona los equipos tendrán unos diez días para guardar todo, recopilar datos, entender lo que pasó en las pruebas y viajar a Bahréin para el segundo set de pruebas. Habrá tres días de pruebas en la primera serie de Bahréin, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de febrero. Tras otra semana de descanso, habrá una serie final de tres días de pruebas, que serán el 18, 19 y 20 de febrero. Una vez completados, lo siguiente será el inicio de la temporada en Australia.