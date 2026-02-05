Se dieron a conocer los sueldos de la Fórmula 1: Franco Colapinto cobra 70 veces menos que Max Verstappen

Un informe especializado sacó a la luz la lista de salarios base de los pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2026, revelando una brecha económica impactante de hasta setenta veces entre el campeón mejor pago y los debutantes, grupo en el que se encuentra el argentino Franco Colapinto.
El piloto argentino, que afrontará su primera temporada completa en Alpine, percibe un salario base de hasta 1 millón de dólares. La brecha con las estrellas es abismal.
El listado publicado por RacingNews365 ubica al piloto de Pilar en el escalón más bajo de la grilla salarial junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls).
El contrato de Colapinto en Alpine, escudería a la que llega tras su paso por Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan, oscila entre los u$s500.000 y u$s1 millón anuales. Esta cifra corresponde únicamente al sueldo fijo, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinadores personales.
En la cima absoluta del ranking se mantiene el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), con un ingreso base de u$s70 millones, seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien en su nueva etapa en Ferrari percibe u$s60 millones.
La "clase media" de la parrilla muestra datos curiosos, como el regreso de Sergio "Checo" Pérez con la nueva escudería Cadillac, cobrando u$s8 millones (una baja respecto a su etapa en Red Bull), y la vigencia de Fernando Alonso en Aston Martin con u$s20 millones. Por su parte, el actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), tiene garantizados u$s30 millones.
Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026:
- Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares
- Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
- George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
- Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
- Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
- Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
- Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
- Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
- Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
- Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
- Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
- Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
- Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
- Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
- Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
- Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares
- Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
- Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
- Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
- Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares
* Información en base al sitio Racingnews365
