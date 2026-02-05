Se dieron a conocer los sueldos de la Fórmula 1: Franco Colapinto cobra 70 veces menos que Max Verstappen + Seguir en









El piloto argentino, que afrontará su primera temporada completa en Alpine, percibe un salario base de hasta 1 millón de dólares. La brecha con las estrellas es abismal.

Se dieron a conocer los sueldos de la Fórmula 1: Colapinto cobra 70 veces menos que Verstappen

Un informe especializado sacó a la luz la lista de salarios base de los pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2026, revelando una brecha económica impactante de hasta setenta veces entre el campeón mejor pago y los debutantes, grupo en el que se encuentra el argentino Franco Colapinto.

El listado publicado por RacingNews365 ubica al piloto de Pilar en el escalón más bajo de la grilla salarial junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El contrato de Colapinto en Alpine, escudería a la que llega tras su paso por Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan, oscila entre los u$s500.000 y u$s1 millón anuales. Esta cifra corresponde únicamente al sueldo fijo, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinadores personales.

En la cima absoluta del ranking se mantiene el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), con un ingreso base de u$s70 millones, seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien en su nueva etapa en Ferrari percibe u$s60 millones.

La "clase media" de la parrilla muestra datos curiosos, como el regreso de Sergio "Checo" Pérez con la nueva escudería Cadillac, cobrando u$s8 millones (una baja respecto a su etapa en Red Bull), y la vigencia de Fernando Alonso en Aston Martin con u$s20 millones. Por su parte, el actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), tiene garantizados u$s30 millones.

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares

Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares

Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares

Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares

Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares

Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares

Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares * Información en base al sitio Racingnews365