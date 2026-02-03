Williams presentó su nuevo monoplaza, el FW48, para la temporada 2026 y dio inicio a una nueva era

Williams presentó oficialmente el FW48 , su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 , en un contexto particular marcado por su ausencia en los cinco días del shakedown de pretemporada.

Si bien no era el escenario ideal, la escudería de Grove cumplió con lo previsto y dio a conocer en sociedad su nuevo auto este martes 3 de febrero.

La presentación no se limitó únicamente a la decoración, como había ocurrido en un evento previo, sino que incluyó al FW48 completo, diseñado bajo el nuevo reglamento técnico que regirá desde 2026.

Desde el equipo buscaron bajar el tono a las críticas por no haber llegado a tiempo a los ensayos iniciales, con James Vowles remarcando que la falta de rodaje en esta etapa no será tan determinante como algunos sectores señalaron.

En cuanto al diseño, el FW48 mantiene el tradicional color azul característico de Williams, combinado con tonos negros y un detalle distintivo: una línea roja y blanca que recorre el contorno del vinilo azul.

Este guiño al pasado fue definido por la escudería como “inspirado en la tradición” y remite a modelos históricos como el FW14B de Nigel Mansell y el FW18 de Damon Hill, que este año celebra su trigésimo aniversario.

La nueva decoración también fue presentada como un reconocimiento interno a los más de 1.200 empleados que trabajan en la fábrica de Grove. Además del azul predominante, se destaca un tono más claro en los laterales con el logotipo de Williams, acompañado por un parche blanco que se replica en los flaps del alerón delantero, reforzando la identidad visual del equipo para esta nueva etapa.

Durante la presentación, Vowles fue claro respecto al desafío que afronta la escudería: “2026 es el siguiente paso en el camino de regreso a la cima para Atlassian Williams F1 Team. Entramos en una nueva era para el deporte y estamos entusiasmados con la temporada que se avecina”.

Por último, Vowles agregó: “No somos ingenuos ante el reto que nos espera. Nadie sabe qué sucederá en la primera carrera, pero estamos deseando descubrirlo y esperamos que a nuestros aficionados les encante animarnos con esta fantástica nueva decoración”.