La escudería francesa donde corre Franco Colapinto, junto a otras, podrían verse afectadas por un cambio de la FIA a días del inicio de la temporada 2026.

La posible nueva reglamentación de la Fórmula 1 que perjudicaría a Alpine: los detalles

De cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , donde hay mucha expectativa por la nueva normativa de motores, la FIA implentará un cambio de último momento. Este, podría afectar directamente a Alpine, escudería de Franco Colapinto .

Cabe destacar que la marca francesa tendrá en este 2026 motores Mercedes, de origen alemán.

El medio especializado italiano Autosprint, aseguró que la FIA “tiene previsto verificar los V6 en estado estático pero en caliente” . Hasta el momento los medía en frío, por lo que los resultados finales cambiarán y con ello la decisión de fondo.

“Los motores V6 de Mercedes Benz, aunque cumplían con la letra del reglamento gracias a las mediciones en frío, eran capaces de superar, una vez en funcionamiento y en caliente, los nuevos límites impuestos a la relación de compresión (16:1)” , planteó en las últimas horas el citado medio italiano que ahora afirma que todos los motores pasarán a ser medidos en caliente, en contraposición al reglamento inicial que marcaba que lo harían en temperatura ambiente.

El planteo está vinculado a que la modificación en la forma de medición de la compresión de los motores “se aprobaría con el voto de 4 de los 5 fabricantes” , según aseguró el cronista Di Fulvio Solms. Ellos son Ferrari, Honda, Audi, Mercedes y Ford.

La información asegura que la reunión celebrada en las últimas horas entre los equipos, la Fórmula 1 y la FIA “acordó cambiar los criterios de prueba” a partir del Gran Premio de Australia que iniciará la nueva temporada en marzo. El nuevo método “consiste en la medición de las piezas del V6 debidamente calentadas, pero en forma estática”.

Si bien Toto Wolff aseguró que el motor es “legal” y lanzó una filosa frase contra los que intentan cambiar el enfoque sobre los motores, desde Autosport ahora subrayan que hubo una variante clave en el bloque de continuidad que lideraba el jefe de Mercedes: Red Bull (Ford) ya no respaldaría la postura de esta escudería.

Este tema deberá someterse a una votación para modificar el Reglamento Técnico publicado, pero Mercedes corre riesgo porque no se necesita “unanimidad” para hacerlo, sino una “mayoría” calificada con la FIA, la Fórmula 1 y cuatro de los cinco fabricantes de motores apoyando esta variante.

La nueva regulación técnica de la FIA establece una relación de compresión máxima de 16:1 en los motores de Fórmula 1. Sin embargo, la inquietud entre los fabricantes está tras detectarse posibles ventajas asociadas al uso de materiales que expanden su volumen con el aumento de temperatura durante las carreras.

Según estimaciones difundidas por el portal "The Race", las posibles ganancias del motor podrían llegar a 10 kW (13 caballos de fuerza), cifra que se traduciría en hasta 0.4 segundos por vuelta con estos nuevos motores Mercedes.

La diferencia surge porque, pese a los límites normativos, las mediciones oficiales continúan realizándose a temperatura ambiente, mientras que en carrera los componentes sufren el efecto del calor.