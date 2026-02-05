Ranking de salarios de la Fórmula1: cuánto cobrará Franco Colapinto y quién es el piloto mejor pago

A semanas de comenzar la temporada 2026, se dieron a conocer los salarios de los 22 pilotos. El pilarense afrontará su primer torneo completo a bordo de un monoplaza.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y, en la previa de la primera carrera en Australia, y los ojos ya están puestos en uno de los deportes con mayor movimiento económico del planeta. En este escenario, se dieron a conocer los salarios de los 22 pilotos que compondrán la parrilla este año.

El líder indiscutido del ranking es el tetracampeón, Max Verstappen (Red Bull). A pesar de afrontar su tercer año en la categoría (el primero que estará a bordo desde el inicio de la temporada), el argentino F ranco Colapinto se ubica en los puestos más bajos.

Los datos fueron publicados por el sitio especializado RacingNews365. Allí, aclararon que las cifras corresponden exclusivamente a los sueldos fijos que acordaron los pilotos con sus respectivas escuderías.

Por fuera del calculo quedaron las bonificaciones por resultados y patrocinios personales , dos ítems que pueden modificar sustancialmente la cifra percibida por un piloto.

Fórmula 1 Las vegas 2025

En la base del ranking - en puestos 22 y 21 - aparecen el rookie Arvid Lindblad y el argentino Colapinto, con sueldos que oscilan entre los u$s500.000 y u$s1.000.000. A pesar de ser afrontar su tercer año (recordemos que debuto en 2024), el pilarense sigue en lo más bajo de la categoría debido a su juventud y a que recién esta temporada logró un contrato asegurado para todo el calendario.

De cerca le siguen los - también jóvenes - Liam Lawson (RB) y Oliver Bearman (Haas), que cobrarán aproximadamente u$s1 millón por sus servicios en este 2026. Esta cifra es el estándar mínimo para los pilotos asentados pero que lejos están de ser figuras.

Entre u$s2 millones y u$s5 millones será el salario de Kimi Antonelli (Mercedes Benz) - considerado una de las figuras jóvenes más prometedoras -, Gabriel Bortoleto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) e Isack Hadjar (Red Bull), en una franja que combina talento joven asentado con el nombre de quien fuera compañero de Lewis Hamilton durante sus campeonatos en Mercedes Benz.

A ellos los siguen Nico Hülkenberg (Audi) y Esteban Ocon (Haas) con contratos por u$s7 millones anuales. En esta mismo nivel se ubica el mexicano y expiloto de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, que hace su regreso a la grilla a bordo del monoplaza de Cadillac y con un contrato asegurado por u$s8 millones.

Dentro del lote de pilotos que perciben más de 12 millones de dólares por temporada, Lance Stroll sobresale por una particularidad contractual: no tiene fecha de vencimiento en Aston Martin, una condición facilitada por la participación accionaria que su padre mantiene en la escudería.

En ese mismo nivel salarial se ubican Alex Albon (Williams) y Pierre Gasly (Alpine), ambos con acuerdos de 12 millones de dólares anuales. Apenas por encima aparecen Oscar Piastri (McLaren)y Carlos Sainz (Williams) con ingresos de u$s13 millones.

El siguiente salto en la escala lo marca Fernando Alonso (Aston Martin). El bicampeón español, que podría estar transitando su última temporada en la Fórmula 1, firmó por u$s20 millones de dólares, posicionándose como el piloto mejor pago dentro del grupo de mayor trayectoria.

Al ingresar en el top cinco, los números crecen de manera significativa. Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo, tiene asegurados u$s30 millones por año, un monto que podría ampliarse de forma considerable mediante bonificaciones atadas al rendimiento.

Más arriba figuran George Russell (Mercedes Benz) y Charles Leclerc (Ferrari), ambos con salarios de u$s34 millones. Ferrari realizó su mayor apuesta económica con Lewis Hamilton. Pese a un 2025 sin grandes resultados, el británico continúa entre los pilotos más cotizados: su contrato alcanza los u$s60 millones anuales.

En la cima del listado se mantiene Max Verstappen como el piloto mejor remunerado de la categoría. Su salario base es de u$s70 millones, sin contemplar premios ni acuerdos comerciales. Según RacingNews365, el ingreso total podría superar los 100 millones anuales al incorporar esas variables.

verstappen Verstappen vuelve a ser el mejor pago de la parrilla.

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: