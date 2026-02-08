Super Bowl 2026: cuál es la millonaria cifra que se lleva el campeón de la NFL + Seguir en









Seahawks y Patriots definen el título en Santa Clara con un premio económico que impacta en cada jugador.

Final millonaria: Seahawks y Patriots definen el título con premios económicos récord.

El Super Bowl 2026 repartirá premios millonarios este domingo cuando Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrenten desde las 20:30 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El equipo ganador no solo levantará el trofeo Vince Lombardi, sino que también se asegurará una suma económica significativa para cada uno de sus jugadores.

La edición número 60 del evento deportivo más importante del calendario estadounidense pondrá en juego mucho más que el honor. Además del impacto deportivo y mediático, el duelo entre Seahawks y Patriots tendrá una recompensa económica directa para los protagonistas dentro del campo de juego.

Cuánto dinero gana el campeón del Super Bowl 2026 Cada jugador del equipo que se consagre campeón embolsará u$s178.000 por la victoria en la final. A esa cifra se le deben sumar los u$s198.000 acumulados en el camino hacia el Super Bowl, producto de los premios correspondientes a las instancias previas de playoffs.

super bowl 2026 El campeón del Super Bowl se asegura una suma millonaria por jugador. De esta manera, quienes levanten el trofeo cerrarán la temporada con un ingreso adicional considerable, que se suma a los contratos individuales que cada profesional ya posee dentro de la liga.

Cuánto cobran los subcampeones El equipo que caiga en el partido decisivo tampoco se irá con las manos vacías. Cada uno de sus jugadores recibirá u$s103.000 dólares por disputar la final, una cifra que reconoce el recorrido realizado hasta el último encuentro de la temporada.

El Super Bowl no solo representa el punto más alto en términos deportivos y de audiencia, sino también un evento que moviliza cifras millonarias en premios, publicidad y derechos de transmisión. En ese escenario, el campeón no solo se queda con la gloria deportiva, sino también con un incentivo económico que refleja la magnitud del espectáculo.