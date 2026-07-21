España destronó a Argentina y lidera el ranking FIFA tras obtener el Mundial 2026

La FIFA publicó su nuevo escalafón y la Roja pasó al primer puesto. La Selección argentina quedó segunda tras perder el liderazgo.

La FIFA actualizó su ranking de selecciones y España pasó a ocupar el primer lugar, mientras Argentina quedó en la segunda posición.

La FIFA publicó la nueva actualización de su ranking de selecciones y España se convirtió en el nuevo líder de la clasificación mundial, desplazando a la Selección argentina, que cayó al segundo lugar. El conjunto europeo sumó 30.27 puntos de bonificación y alcanzó las 1995.88 unidades para quedarse con la cima del podio.

El combinado español logró superar por una diferencia mínima a la Scaloneta , que cerró la actualización con 1970.37 puntos y perdió el primer puesto que ocupaba hasta el último registro. De esta manera, Argentina pasó a ubicarse como la segunda mejor selección del planeta según la FIFA.

La modificación se produjo dentro del sistema de actualización en tiempo real que utiliza la máxima entidad del fútbol durante la disputa de la Copa del Mundo . Los resultados de los encuentros generan movimientos inmediatos en la tabla y pueden cambiar las posiciones de los equipos jornada tras jornada.

Por detrás de los dos primeros lugares aparece Francia , que mantiene la tercera posición con 1948.97 puntos, mientras que Inglaterra continúa en el cuarto puesto con 1922.83 unidades, sin modificaciones en su ubicación.

El conjunto español alcanzó la cima de la clasificación mundial tras sumar puntos y desplazar a la Selección argentina del liderazgo.

Dentro de los diez mejores equipos del ranking FIFA también hubo movimientos importantes. Brasil subió un lugar y alcanzó la quinta posición con 1804.92 puntos, mientras que Marruecos también avanzó una ubicación y quedó sexto con 1803.99 unidades.

En el otro extremo, Portugal perdió dos puestos y descendió al séptimo lugar de la clasificación con 1787.85 puntos. La selección portuguesa fue una de las principales perjudicadas dentro del grupo de los mejores posicionados.

El cierre del Top 10 quedó conformado por Bélgica, que avanzó al octavo lugar con 1778.36 puntos; Países Bajos, que bajó una posición hasta la novena colocación con 1775.54; y México, que protagonizó uno de los grandes saltos de la actualización al subir cuatro lugares y meterse en el décimo puesto con 1754.30 unidades.

Marruecos fue una de las selecciones que más escaló en la actualización del ranking FIFA y alcanzó el sexto puesto mundial.

La curiosa estadística que sigue vigente en los Mundiales

Más allá de la modificación en la clasificación, el ranking FIFA mantiene una particular estadística histórica relacionada con la Copa del Mundo. Ninguna selección que llegó al Mundial como número uno del ranking logró posteriormente consagrarse campeona del torneo.

La regla estadística continúa vigente y suma un nuevo capítulo con España al frente de la tabla. La selección europea ahora ocupa el primer lugar del escalafón, mientras que Argentina buscará defender su lugar entre los mejores equipos del mundo.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA