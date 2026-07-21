Dibu Martínez sembró dudas sobre su futuro en la Selección argentina: "Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado"

El arquero publicó un sentido mensaje tras la derrota ante España y dejó abierta la posibilidad de cerrar su ciclo con la Albiceleste después del Mundial 2026.

El mensaje del arquero llegó horas después del multitudinario recibimiento que la Selección Argentina tuvo en Ezeiza tras regresar del Mundial.

La incertidumbre sobre el futuro de Emiliano "Dibu" Martínez sacudió a la Selección Argentina luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El arquero publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales durante la madrugada y dejó abierta la posibilidad de despedirse del equipo nacional , una declaración que sorprendió a los hinchas tras el regreso del plantel al país.

Apenas unas horas después del masivo recibimiento en Ezeiza , donde miles de fanáticos acompañaron al seleccionado pese a la caída en la final, Martínez eligió expresarse públicamente. Su publicación estuvo marcada por el dolor por la derrota, pero también por una reflexión que alimentó las dudas sobre su continuidad con la camiseta albiceleste.

“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, escribió el arquero. Luego agregó: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros” .

El guardameta también dejó en claro cuánto significaba volver a conquistar la Copa del Mundo. La ilusión del bicampeonato estuvo presente hasta el último instante y así lo expresó en otro tramo de su mensaje: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Argentina tuvo oportunidades para llevar la definición a los penales. Una volea de Giuliano Simeone pasó por encima del travesaño y Pau Cubarsí salvó sobre la línea un remate de Marcos Senesi , cuando el equipo de Lionel Scaloni buscaba desesperadamente el empate. Sin embargo, Ferrán Torres convirtió a los 105 minutos y terminó dándole el título a España, pese a la destacada actuación de Martínez, que sostuvo al equipo con varias intervenciones decisivas.

El guardameta fue una de las figuras del seleccionado durante la Copa del Mundo y volvió a destacarse en la final ante España.

Consumada la derrota, las imágenes reflejaron el golpe anímico que significó perder la final. Lionel Messi permaneció varios minutos sentado sobre el césped, se quitó los botines y las medias y rompió en llanto durante la ceremonia de premiación. Martínez también fue uno de los futbolistas que no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final.

Un posteo cargado de simbolismo

La publicación del arquero del Aston Villa estuvo acompañada por cinco fotografías que resumieron distintos momentos del Mundial. En la primera aparece besando la medalla de subcampeón durante la premiación. Otra imagen muestra su casillero en el vestuario, donde se observan un peluche de sus hijos con un rosario, una fotografía familiar y una réplica de la Copa del Mundo.

La secuencia también incluye una postal junto a Juan Musso, Gerónimo Rulli y el entrenador de arqueros Martín Tocalli, otra del plantel completo saludando a los hinchas argentinos tras la derrota y una última fotografía del propio Martínez llorando en el banco de suplentes.

La arenga que mostró el liderazgo del arquero

Horas después del partido también se difundió un video con la arenga de Dibu Martínez en el entretiempo, cuando buscó levantar anímicamente al plantel antes de afrontar el segundo tiempo: “Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, expresó el arquero. Luego remató: “Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”. Finalmente agregó una indicación táctica: “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar”.

El video de la arenga del entretiempo mostró el liderazgo del arquero en uno de los momentos más difíciles de la final. ESPN

A esas palabras se sumó el propio capitán argentino, quien también tomó la palabra para transmitir confianza a sus compañeros: “¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”.

Antes incluso del inicio del encuentro, en el túnel del estadio, Messi había pronunciado otro breve mensaje dirigido al grupo: “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”.

Un ciclo histórico que podría llegar a su fin

Las declaraciones de Martínez se suman a las palabras de Leandro Paredes, quien también dejó un mensaje con tono de despedida al afirmar: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”.

La posibilidad de que Dibu cierre su etapa en la Albiceleste aparece en un momento en el que el equipo comenzará un proceso de renovación rumbo al Mundial 2030, que se disputará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay. En los próximos meses, el conjunto de Lionel Scaloni iniciará además las Eliminatorias Sudamericanas.

En caso de concretarse su salida, Argentina perdería a uno de los grandes símbolos de su etapa más exitosa. Martínez fue protagonista en la conquista de la Copa América 2021, la Copa América 2024, la Finalissima ante Italia y el Mundial de Qatar 2022, torneos en los que se consolidó como uno de los máximos referentes de la historia reciente de la Selección Argentina.