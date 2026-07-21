El día después de Lionel Messi: el desafío del recambio generacional que enfrenta la Selección argentina rumbo al Mundial 2030

La incertidumbre sobre el futuro de Scaloni y el capitán acelera la renovación de un equipo que ya prepara el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Otamendi, "Dibu" Martínez, De Paul, Messi, Paredes y Tagliafico, son algunos de los referentes de la generación dorada de la Selección Argentina que seguramente ya no estarán en el Mundial 2030.

La Selección argentina encara un profundo recambio generacional tras el Mundial 2026 . Las despedidas de los históricos y el desgaste físico abren paso a una nueva camada de jugadores que buscarán ser los nuevos líderes de cara al próximo ciclo mundialista. La derrota en la final ante España abrió un interrogante que nadie imaginaba: la continuidad de Lionel Scaloni, sumado a la incertidumbre por el futuro de Lionel Messi. El director técnico sorprendió en la conferencia de prensa posterior al partido al poner en duda su futuro al frente del combinado nacional y explicó que necesitará evaluar distintos aspectos antes de tomar una decisión definitiva.

La noticia sacudió el ambiente de la Albiceleste en medio del dolor por la caída en el Mundial 2026 . El “padre” creador de una generación dorada de futbolistas que llevaron a la Argentina a ganar un Mundial, dos Copas América, una Finalísima y un subcampeonato del mundo, sacudió el ambiente de la albiceleste y de la AFA que, a través de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia deberá convencer a Scaloni para que continúe, como ya se lo había propuesto, o buscar otras alternativas en su reemplazo.

Lo cierto es que el oriundo de Pujato, el pequeño pueblito de Santa Fe, dijo que iba a cumplir su contrato hasta diciembre, dejando en suspenso el ciclo que llevó a Argentina a otra final del mundo a partir del próximo 31 de diciembre.

Las miradas quedarán concentradas en lo que decida el entrenador, marcando el rumbo de una etapa en la que la Selección deberá combinar la experiencia de sus referentes con el recambio generacional.

A la duda sobre la continuidad de Scaloni se le suma la situación de Lionel Messi que, por su edad finalizó su histórica participación en las Copas del Mundo. El capitán argentino terminó la final dispuitada en el Estadio de Nueva York, la misma ciudad que en 2016 renunció a la Selección tras perder la final de la Copa América Centenario, con una carga emocional que deberá digerir en los próximos meses.

La duda que se abre es si continuará representando al país, después de una carrera histórica con la camiseta albiceleste y tras perder la final del Mundial contra España, el país donde construyó su leyenda futbolìstica, conquistando diez ligas, siete copas del rey y cuatro Champions League, marcando 672 goles en 778 partidos.

La duda sobre Scaloni y el futuro de Messi marcan el inicio del recambio de una Selección que mira al Mundial 2030.

El recambio

La Selección argentina volverá a jugar en septiembre durante una nueva fecha FIFA, con partidos que se desarrollarán en los Estados Unidos o en países asiáticos. También habrá una nueva ventana entre el 9 y el 17 de noviembre. Este regreso tendrá un condimento especial porque marcará el inicio de un nuevo ciclo. La próxima convocatoria también servirá para observar cómo comienza el recambio generacional.

Varios jugadores que fueron protagonistas durante el ciclo Scaloni podrían seguir siendo importantes, mientras que nuevas figuras buscarán ganarse un lugar pensando en los próximos torneos. Tras el Mundial de Qatar, el DT había comenzado ha realizar cambios para darle mayor frescura generacional al plantel: Angel Di María (renuncia), Franco Armani, Ángel Correa, Alejandro "Papu" Gómez, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

Ahora con vistas al Mundial 2030 serán otros los que, por cuestión de edad seguramente quedarán en el camino. Uno de ellos es Nicolás Otamendi, que es uno de los últimos bastiones de este equipo. El Comandante fue una de las caras visibles de este ciclo y campeón de todo con Scaloni, pero para la próxima cita mundialista ya tendría 42 años.

Con Scaloni en duda y Messi cerca del adiós, la Selección acelera un recambio con jóvenes de proyección mundial. @afaseleccion

Nicolás Tagliafico será otro de los baluartes defensivos que perderá la Selección, ya que el lateral izquierdo tendrá 37 años en 2030. En la misma situación se encuentra Rodrigo De Paul, el "ladero" y amigo inseparable de Lionel Messi, que para esa fecha también tendrá la misma edad que Tagliafico.

En la zona del mediocampo también Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso llegarán con 35 y 34 años respectivamente.

Otro problema que se presenta, en el arco. Los tres arqueros que estuvieron presentes en el Mundial 2026 pasarán los 36 años en la próxima Copa del Mundo: el "Dibu" Martínez y Juan Musso llegarán con 37 años, mientras que Germán Rulli tendrá 38. Como se puede apreciar, gran parte e la estructura de la Scaloneta, que el entrenador tuvo en consideración durante casi una década tendrá que ser renovada.

La base se mantiene firme

Con vista al futuro Mundial 2030, mantiene su base estructural en su línea de zagueros, en el medio campo y en la zona de ataque. En la zaga central, Cristian Romero y Lisandro Martínez llegarían ambos con 32 años, la etapa justa donde muchos defensores alcanzan su mejor versión desde lo táctico y la experiencia.

Enzo Fernández, uno de los futbolistas que irrumpió con fuerza desde el Mundial de Qatar 2022, tendría 29 años., mientras que Alexis Mac Allister llegaría a los 31. Ambos se perfilándose como los conductores del mediocampo.

La línea ofensiva presentará un panorama de plena madurez. Julián Álvarez tendrá 30 años y Lautaro Martínez llegá con 32. Los dos atacantes ya acumulan experiencia internacional y llegarían en una edad ideal para asumir el liderazgo ofensivo de una Albiceleste que buscará mantener su protagonismo después del Mundial 2026. Con la mida edad que Lautaro Martínez llegaría Nicolás González, mientras que Giovanni Simeone, tendría 28 años.

El posible cambio generacional del Seleccionado Argentino. Algunos ya forman parte y otros buscan su posibilidad de estar en el futuro. IA

El recambio que ya comenzó a asomar

Más allá de los nombres consolidados, la estructura de la Selección ya muestra signos de renovación. Futbolistas como Santiago Beltrán, Nico Paz, Alejandro Garnacho y Valentín Barco, Facundo Buonanotte, Claudio Echeverri. Valentín Carboni, Julio Soler, Franco Mastantuono, Ian Subiabre, Joaquín Panichelli, Santiago Castro, Ezequiel Fernánez, Matias Soulé, Gianluca Prestianni, Valentín Gómez, Máxim Perrone, Benjamín Domínguez y Lautaro Rivero fueron en su momento observados de cerca por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, y representan la posibilidad de un cambio generacional progresivo sin perder competitividad.

Hay bastantes jóvenes que piden pista en el corto, mediano o largo plazo para encarar un nuevo recambio y la Selección ya demostró durante este ciclo que puede combinar referentes con nuevos talentos y mantener el nivel en las citas más exigentes a nivel continental y mundial.

Desde hace varios años el cuerpo técnico comenzó a incorporar futbolistas jóvenes que ya suman experiencia internacional. Por eso, la renovación no debe percibirse como un cambio abrupto sino como el ingreso de sangre joven y nueva para continuar manteniendo a la Selección Argentina en los primeros planos del fútbol Mundial.