El favor de Mascherano a Boca: no convocó a Barco para que juegue la Copa Argentina

Claro, es que el "Xeneize" se jugará el año y la temporada que viene ante Estudiantes de La Plata , en la semifinal de la Copa Argentina (su último posible boleto de clasificación a la Copa Libertadores 2024 ). Mascherano aceptó no convocarlo, priorizando a Boca por sobre la selección .

Entre las principales novedades de la lista figuran el exdelantero de Boca, Luis Vázquez (Anderlecht de Bélgica), el mediocampista del Real Madrid, Nicolás Paz quien ayer debutó oficialmente con la camiseta merengue por Champions y el ex defensor de Belgrano de Córdoba, Bruno Amione (Hellas Verona), pero no pudo sumarse Alan Varela, ex Boca hoy en Porto, de Portugal, por cuestiones administrativas.