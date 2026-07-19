Luego de una larga y batallada final, en el segundo tiempo extra del alargue, el delantero español Ferran Torres marcó el uno a cero para España ante Argentina luego de un cabezazo de Nico Williams.
19 de julio 2026 - 18:52
El gol de Ferrán Torres para España ante Argentina en el alargue de la final del Mundial
En la gran final del Mundial 2026, el delantero español abrió el marcador y anotó para en el segundo tiempo extra del partido decisivo. De esta manera, España se está coronando en Nueva York.
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