La polémica broma de un piloto español a pasajeros argentinos: les hizo creer que la Selección había ganado el Mundial + Agregar ámbito en









Un comandante español sorprendió a los viajeros de un vuelo que seguían con expectativa la definición entre Argentina y España. Una broma que generó reacciones divididas en redes sociales.

Momento de locura en un avión

La final del Mundial 2026 se vivió con máxima tensión en todo el mundo, pero algunos argentinos siguieron el desenlace de una manera muy particular: a bordo de un avión y sin acceso a la transmisión en vivo.

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Mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo, el piloto tomó el micrófono y comunicó a los pasajeros que la definición entre Argentina y España había sido muy disputada y que ambos equipos habían dejado todo en la cancha.

Luego llegó la frase que desató la emoción dentro de la cabina: "Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", expresó el comandante.

La interpretación de los viajeros fue inmediata: Argentina había ganado el Mundial. Hubo aplausos, gritos y festejos entre los pasajeros que creyeron que la Selección había conseguido un nuevo título.

La alegría duró pocos minutos Sin embargo, la celebración tuvo un inesperado final. Poco después se conoció que el anuncio no era real y que se trataba de una broma realizada por el piloto.

El resultado verdadero había sido favorable para España, que venció a Argentina por 1-0 en el tiempo suplementario y se consagró campeona del mundo. El episodio generó repercusiones en redes sociales. Mientras algunos usuarios lo tomaron como una ocurrencia dentro de una jornada cargada de emociones, otros cuestionaron la decisión de bromear con un acontecimiento deportivo de tanta importancia. El video del momento se viralizó rápidamente con comentarios que reflejaban la sorpresa de los pasajeros y la particular situación vivida a miles de metros de altura. La escena quedó como una de las anécdotas más llamativas que dejó la final del Mundial 2026 fuera de la cancha.