La cábala que Marc Cucurella repitió 16 años después del Mundial 2010 y terminó en otra estrella para España + Agregar ámbito en









Revelaron que el jugador sensación de La Furia repitió un ritual que había realizado otro futbolista español antes de la final hace 16 años. La superstición volvió a coincidir con un título.

Joan Capdevila reveló que Marc Cucurella repitió el ritual de enterrar una moneda antes de la final del Mundial 2026.

La Selección de España volvió a consagrarse campeona del mundo y una curiosa historia salió a la luz después de la final del Mundial 2026. Joan Capdevila reveló que antes del partido Marc Cucurella enterró una moneda en el césped, repitiendo un ritual que el exlateral había realizado en Sudáfrica 2010 y que volvió a coincidir con un título mundial.

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La anécdota fue contada por el propio Joan Capdevila, integrante del plantel que levantó la primera Copa del Mundo de España hace 16 años. El exdefensor consiguió viajar finalmente a Nueva York para presenciar la definición, luego de resolver los inconvenientes que había tenido con su visa, y aprovechó la ocasión para recuperar una vieja tradición.

La cábala utilizada por España en Sudáfrica 2010 volvió a realizarse 16 años después y coincidió con otra consagración mundial. @AtaqueFutbolero Antes del comienzo de la final, Capdevila le pidió a Marc Cucurella que continuara con la cábala que él mismo había llevado adelante en 2010. El futbolista aceptó el desafío y cumplió con el particular ritual en la previa del encuentro.

“En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, escribió Capdevila en su cuenta de X.

El exjugador también publicó un video en el que se observa a Cucurella sacar una moneda de su media, caminar hacia su posición antes del pitazo inicial y agacharse para enterrarla en un sector del campo de juego. La escena rápidamente se volvió viral entre los hinchas españoles tras conocerse el desenlace de la final.

Una tradición que volvió a coincidir con un título La superstición ya había acompañado a España durante la histórica conquista de Sudáfrica 2010, cuando el seleccionado consiguió su primera estrella mundial. Ahora, con la obtención del Mundial 2026, la historia volvió a repetirse y alimentó aún más la leyenda alrededor de la moneda. Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026 Con dos Copas del Mundo en su palmarés, la tradición quedó instalada entre los fanáticos y no fueron pocos los que comenzaron a preguntarse si el ritual volverá a realizarse en la próxima Copa del Mundo, prevista para 2030. Más allá de las cábalas, la selección española cerró un torneo de alto nivel y confirmó el crecimiento de un grupo que llegó a la cima del fútbol mundial con una identidad consolidada y un funcionamiento colectivo que fue elogiado durante toda la competencia.