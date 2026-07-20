El video de Enzo Fernández al borde del llanto durante la arenga de Lionel Messi antes de la final + Agregar ámbito en









En redes sociales se viralizó una secuencia en la que el mediocampista aparece visiblemente conmovido antes de salir a jugar contra España. Las imágenes abrieron debate sobre el contexto emocional del plantel en un momento clave.

Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas en la previa de la final tras la arenga del capitán.

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España, un video comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó múltiples interpretaciones. En las imágenes, que se difundieron pocas horas después del partido, se observa a Enzo Fernández aparentemente con lágrimas en los ojos en el túnel previo a la salida al campo de juego.

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El registro, captado por cámaras de la transmisión oficial, muestra al mediocampista en un momento de introspección, con gestos que muchos usuarios interpretaron como señales de emoción o nerviosismo. Si bien no hay confirmación oficial sobre lo que ocurría en ese instante, el clip rápidamente se volvió viral y fue replicado por cuentas de todo el mundo.

La escena se da en un contexto de máxima presión: una final del mundo, ante un rival de alto nivel y con el peso de defender el título conseguido en 2022. En ese marco, las reacciones emocionales de los futbolistas suelen intensificarse, especialmente en los minutos previos al inicio del partido.

El contexto emocional de una final Las finales de Copa del Mundo representan uno de los escenarios más exigentes del deporte profesional. No sólo desde lo físico o táctico, sino también desde lo psicológico. La concentración, la ansiedad y la carga emocional suelen estar al límite, incluso en jugadores con experiencia internacional.

En el caso de Fernández, se trata de un futbolista que ha sido protagonista en el ciclo de la Selección, con participación clave en torneos recientes. Su rol en el mediocampo implica una alta responsabilidad en la generación de juego y en el equilibrio del equipo, lo que también puede traducirse en una mayor presión individual.

En ese sentido, especialistas en psicología deportiva coinciden en que las lágrimas o gestos de emoción no necesariamente reflejan debilidad, sino que pueden ser una forma de canalizar la tensión previa a un evento determinante. Repercusiones y lecturas en redes Tras la difusión del video, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos usuarios interpretaron la escena como una muestra de compromiso y sensibilidad, mientras que otros la vincularon con el desenlace del partido, en el que Argentina terminó cayendo en tiempo extra. También hubo quienes llamaron a la cautela, señalando que el fragmento aislado no permite comprender completamente lo que sucedía en ese momento. Sin audio ni contexto ampliado, el video deja margen para múltiples lecturas.