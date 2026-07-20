Leandro Paredes fue expulsado tras las agresiones en la final del Mundial 2026: ¿cuántas fechas le podrían dar?

El capitán de Boca Juniors recibió una tarjeta roja luego de una pelea con Eric García y Gavi durante los festejos de España.

La final del Mundial 2026 terminó con una fuerte pelea entre futbolistas de Argentina y España. Leandro Paredes se cruzó con Eric García y Gavi en medio de los festejos y fue expulsado por el árbitro.

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El capitán de Boca Juniors fue separado por Lionel Scaloni , Thiago Almada y otros jugadores para evitar que el enfrentamiento escalara.

Ahora, además de la tarjeta roja, deberá esperar la resolución de la FIFA para conocer la sanción que recibirá por los incidentes.

El escándalo comenzó apenas el árbitro esloveno Slavko Vini marcó el final del partido en el MetLife Stadium. Todo inició cuando Rodri pasó cerca de Nahuel Molina en medio de los festejos.

En ese momento, el lateral argentino le dio un golpe en el pecho, una acción que provocó la reacción del mediocampista español y arrancó una discusión entre ambos.

Molina punching Rodri that starts the whole altercation between Argetinian and Spanish players pic.twitter.com/svJAxRUM53 — Sports Legacy (@Sports_Legacy1) July 20, 2026

Mientras intercambiaban empujones y reclamos, Eric García intervino con la intención de separar a los futbolistas. Sin embargo, lejos de calmar la situación, el conflicto escaló. En ese momento, apareció Leandro Paredes, que se acercó y empujó al defensor del Barcelona por el cuello.

Segundos después ingresó Gavi, pero Paredes lo agarró de la pechera y lo empujó con fuerza, provocando que terminara en el suelo.

Lionel Scaloni fue uno de los primeros en intervenir. El entrenador se dirigió directamente hacia el grupo para separar a sus futbolistas y pedir tranquilidad. Junto a él también actuaron Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes ayudaron a contener a los jugadores.

Incluso Thiago Almada intentó sujetar a Paredes para impedir que siguiera encarando a los futbolistas españoles.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Como consecuencia de esos incidentes, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al "5" de la Scaloneta cuando el encuentro ya había finalizado. La expulsión quedó asentada en el acta oficial y será uno de los elementos que analizará la Comisión Disciplinaria de la FIFA para determinar la sanción que recibirá el argentino.

Durante la celebración, también se produjeron otros cruces. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Nicolás Otamendi y Rodri.

Las cámaras captaron al defensor argentino negándole el saludo al español y diciéndole: "Toda la semana estuviste llorando", en referencia a las quejas que habían existido antes del partido.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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Otro de los episodios ocurrió entre el "Ratón" Ayala y Dani Olmo. El integrante del cuerpo técnico argentino discutió con el español en medio de los reclamos posteriores al pitazo final.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

La sanción que recibió el volante de la Selección Argentina

Leandro Paredes fue expulsado después de la final del Mundial 2026 por el enfrentamiento que protagonizó con Eric García y Gavi durante los festejos de España. La tarjeta roja fue mostrada por el árbitro esloveno Slavko Vini cuando el partido ya había terminado, aunque los jugadores todavía se encontraban dentro de la cancha.

La sanción se sumó a un encuentro con varias infracciones para la Selección. Durante el partido, Enzo Fernández también vio la tarjeta roja luego de recibir dos amonestaciones.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS



Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Además de las expulsiones, el equipo acumuló varias amarillas a lo largo de los 120 minutos: Lisandro Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Lionel Scaloni.

La cantidad de faltas recibidas por Argentina tendrá consecuencias para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por las cinco tarjetas amarillas, deberá afrontar una multa de 50.000 dólares. A eso se suma la expulsión de Enzo Fernández, que representa una adicional de 15.000 dólares.

Además, la FIFA contempla un castigo económico por la conducta general del grupo cuando varios integrantes de una misma delegación reciben castigos disciplinarios en un mismo encuentro.

En este caso, al haber cinco o más personas involucradas, entre jugadores y cuerpo técnico, Argentina deberá pagar otros 15.000 dólares por comportamiento inapropiado.

El monto acumulado supera 80.000 dólares, aunque no reemplaza la posible suspensión deportiva que podría recibir Leandro Paredes.

¿Cuántas fechas de suspensión podría recibir Leandro Paredes?

La cantidad de partidos que Leandro Paredes deberá cumplir fuera de las canchas todavía no está definida y dependerá del análisis que realice la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

La tarjeta roja que recibió después de la final del Mundial 2026 genera una suspensión automática, pero el organismo tiene la posibilidad de ampliar el castigo si considera que la conducta del jugador fue más grave.

En este tipo de situaciones, la organización analiza el contexto completo del episodio: qué ocurrió antes de la reacción del futbolista, la intensidad de los contactos físicos, si existió una agresión directa, la actitud posterior del jugador y lo que haya informado el árbitro en el acta oficial.

Si la FIFA considera que la acción no fue conducta violenta contra un rival y que, en realidad, se trató de una reacción dentro de una pelea generalizada entre varios jugadores, el castigo podría ser menor.