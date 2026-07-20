La insólita promesa que Cucurella tendrá que cumplir tras la victoria de España: qué dijo Luis de la Fuente + Agregar ámbito en









El defensor había asegurado que se tatuaría el rostro del entrenador Luis de la Fuente si la selección conquistaba el Mundial 2026.

El futbolista prometió tatuarse la cara de Luis de la Fuente si levantaban la Copa del Mundo. Con el objetivo cumplido, el entrenador le recordó el compromiso.

Tras la consagración de España en el Mundial 2026, Marc Cucurella volvió a hablar sobre la llamativa promesa que hizo antes del torneo y que ahora deberá cumplir. El lateral izquierdo había asegurado que, si la selección española levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría el rostro del entrenador Luis de la Fuente.

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Consultado sobre el tema en la conferencia de prensa posterior al encuentro, Cucurella reconoció que todavía no sabe en qué parte del cuerpo se hará el tatuaje. "No lo sé todavía. Tengo que pensar dónde me lo pongo. Tampoco tiene que ser en un sitio visible, pero bueno", respondió.

España conquistó el segundo Mundial de su historia gracias al gol de Ferran Torres en el inicio del segundo tiempo del alargue, repitiendo la hazaña lograda en Sudáfrica 2010. En medio de los festejos, el defensor insistió en que cumplirá su palabra, aunque explicó que aprovechará el viaje de regreso para decidir el lugar: "Ahora tenemos un viaje largo, espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo".

La promesa de Marc Cucurella tras la consagración de España en el Mundial 2026. El origen de la apuesta y el recordatorio de Luis de la Fuente La promesa nació en la previa del Mundial, cuando Cucurella fue consultado sobre qué haría si España se consagraba campeona. Su respuesta rápidamente se volvió viral. "Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñita, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo", había dicho.

Después de la consagración, el propio Luis de la Fuente fue consultado sobre la apuesta de su jugador y aprovechó para recordarle que deberá cumplirla. "Ya les he dicho que si se hace una promesa hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", dijo el entrenador entre risas.

La respuesta del técnico provocó carcajadas entre los presentes y se convirtió en una de las anécdotas más comentadas de los festejos.