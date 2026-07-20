El "Ratón" Ayala agredió a Dani Olmos luego de la final del Mundial 2026

El integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue captado por las cámaras, cuando discutió con el mediocampista español y lanzó un golpe durante los festejos.

El ayudante de Scaloni descargó su furia contra el 10 del seleccionado español, tras la finalización del partido.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó con una fuerte pelea entre ambos equipos después del partido. Mientras Leandro Paredes fue expulsado por el cruce con Eric García y Gavi durante los festejos, Roberto "Ratón" Ayala también quedó involucrado en un enfrentamiento con Dani Olmo .

El integrante del cuerpo técnico Lionel Scaloni fue captado por las cámaras cuando discutió con el futbolista español y luego le dio una trompada .

Ahora Ayala, al igual que el capitán de Boca Juniors, podría quedar bajo análisis disciplinario de la FIFA por lo ocurrido.

Leandro Paredes se cruzó con Eric García y Gavi en medio de los festejos y fue expulsado . El escándalo comenzó apenas el árbitro esloveno Slavko Vini marcó el final del partido, cuando Rodri pasó cerca de Nahuel Molina .

En ese momento, el lateral argentino le dio un golpe en el pecho, una acción que provocó la reacción del mediocampista español y arrancó una discusión entre ambos.

Molina punching Rodri that starts the whole altercation between Argetinian and Spanish players pic.twitter.com/svJAxRUM53 — Sports Legacy (@Sports_Legacy1) July 20, 2026

Mientras intercambiaban empujones y reclamos, Eric García intervino con la intención de separar a los futbolistas. Sin embargo, lejos de calmar la situación, el conflicto escaló. En ese momento, apareció Leandro Paredes, que se acercó y empujó al defensor del Barcelona por el cuello.

Segundos después ingresó Gavi, pero Paredes lo agarró de la pechera y lo empujó con fuerza, provocando que terminara en el suelo.

Lionel Scaloni fue uno de los primeros en intervenir. El entrenador se dirigió directamente hacia el grupo para separar a sus futbolistas y pedir tranquilidad. Junto a él también actuaron Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes ayudaron a contener a los jugadores.

Incluso Thiago Almada intentó sujetar a Paredes, para impedir que siguiera encarando a los futbolistas españoles.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Como consecuencia de esos incidentes, el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja al "5" de la Scaloneta, cuando el encuentro ya había finalizado. La expulsión quedó asentada en el acta oficial y será uno de los elementos que analizará la Comisión Disciplinaria de la FIFA, para determinar la sanción que recibirá el argentino.

Durante la celebración, también se produjeron otros cruces. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Nicolás Otamendi y Rodri.

Las cámaras captaron al defensor argentino negándole el saludo al español y diciéndole: "Toda la semana estuviste llorando", en referencia a las quejas que habían existido antes del partido.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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La trompada que le dio Ayala al jugador español

Durante los incidentes finales, Roberto "Ratón" Ayala se enfrentó con Dani Olmo durante los festejos de España. El episodio ocurrió mientras gran parte de la atención estaba puesta en el cruce entre Leandro Paredes, Eric García y Gavi.

En otro sector del campo, el integrante del cuerpo técnico se acercó al futbolista, visiblemente molesto por la situación que se estaba desarrollando tras el final del partido. Según mostraron las imágenes de la transmisión, fue hacia Olmo y comenzó un intercambio que subió de tono.

En medio de la discusión, Ayala tomó al mediocampista de la camiseta y le dió una trompada. La acción sorprendió al español y la situación no continuó debido a la intervención de Eric García.

El exdefensor no fue expulsado en el momento, aunque el episodio podría ser revisado por los organismos disciplinarios de FIFA si queda incluido en el informe arbitral o en los registros oficiales del partido.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Por su parte, Dani Olmo habló luego del encuentro y se refirió al clima que se vivió tras la consagración española. El futbolista no hizo foco en el golpe recibido, pero cuestionó la actitud de algunos integrantes del equipo argentino, que le dieron la espalda a España cuando levantaba la Copa del Mundo.

"No nos importa. Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien", detalló en zona mixta.