El hermano de una figura de Uruguay fulminó a Marcelo Bielsa antes del Mundial 2026

Ronald Araújo fue exigido por el técnico de la selección uruguaya en uno de los entrenamientos, se lesionó y su hermano lo criticó en redes sociales

Ronald Araújo tiene grandes chances de perderse el debut con Uruguay en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, por la enorme exigencia de Marcelo Bielsa en el entrenamiento de este lunes por la mañana. Debido a esto, su hermano Maikel, posteó una foto en sus historias de Instagram -que posteriormente borró-, que decía: “Gracias por lesionar jugadores a días del mundial”.

Araújo tuvo que abandonar la concentración en Estados Unidos y ser trasladado a España para hacerse un tratamiento en el gemelo, debido a que ya arrastraba un edema en esa zona en el final de la temporada, del cual hoy se volvió a resentir.

El Barcelona ya le había advertido al técnico argentino que tenga, por lo menos, una semana de trabajo diferenciado para que evolucione favorablemente su lesión y que llegue sin problemas a la cita mundialista, pero al segundo día de entrenamiento, al verlo en buenas condiciones, decidieron exigirlo doble turno y se ocasionó una rotura de fibras.

El central uruguayo es uno de los referentes en la selección y una pieza clave dentro del esquema. 27 partidos, un gol y tres asistencias son sus estadísticas con los charrúas, aunque es más que eso. Supo jugar de lateral derecho cuando se lo necesitó y actualmente se desarrolla como zaguero central, pero la polifuncionalidad que tiene es una de las claves para que sea uno de los jugadores que juegue, por lo menos, todos los partidos en la fase de grupos.

Al resentirse de esta lesión, el debut mundialista frente Arabia Saudita se ve de reojo y con inquietud frente a la mirada del público uruguayo, aunque su mayor preocupación es que no llegue a la última fecha frente a la España de Lamine Yamal, ya que si no sacan los puntos necesarios en las dos primeras fechas, su clasificación se va a ver en la cuerda floja.

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Las polémicas de Bielsa en la Selección de Uruguay

El técnico argentino está pasando por sus últimos meses como entrenador de la Celeste, tal como lo confirmó él mismo en la previa del Mundial, y uno de los motivos es la cantidad de internas y polémicas que se ganó desde que asumió en mayo de 2023, sumando hoy la de Ronald Araújo.

En 2024, en sus primeros meses en el cargo, Luis Suárez salió a hablar con la prensa y dijo: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera ´buen día´”. Además, también recalcó que les prohibió a los empleados del predio (utileros, personal de limpieza, cocina) que saludaran o compartieran momentos con los jugadores. Ante esto, Federico Valverde, actual capitán de Uruguay, afirmó los dichos del goleador: “Es todo verdad, jamás mintió ni exageró”.

Uno de lo hechos que generó más controversias fue lo que sucedió con Agustín Canobbio en la Copa América 2024, en la que el jugador, cansado de las faltas de respeto del técnico, salió a hablar: “Me echó la culpa de haber perdido un partido, que fue contra Ecuador, donde había hecho un gol. Faltaban dos semanas y media para el primer partido, y él ya tenía su grupo. Separaba a seis o siete jugadores sumando a los sparring”, comentó el jugador de Fluminense, y agregó: “En esa práctica donde se separó el grupo habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo, y se me minimizó frente a todo el grupo. Además, por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla se me empezó a recriminar que eso era una falta de respeto y de educación, ya metiéndose con la educación de mi familia cuando no estaba haciendo nada”.