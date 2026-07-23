De cuánto es la fortuna de Robert Pattinson, el fenómeno juvenil que reinventó su carrera

Del cine fantástico a las producciones más prestigiosas de Hollywood, construyó un recorrido que transformó por completo su perfil artístico.

Construyó una de las carreras más particulares de su generación dentro de Hollywood.

Robert Pattinson pasó de ser un ídolo adolescente a convertirse en uno de los actores más respetados de su generación. Lo que comenzó con papeles en grandes franquicias terminó evolucionando hacia una carrera marcada por elecciones poco convencionales y personajes muy diferentes entre sí, lo que le permitió generar un patrimonio de millones .

Durante los últimos años logró despegarse de la imagen que lo hizo famoso y encontró un lugar dentro del cine independiente y de las grandes producciones de autor. Esa combinación le permitió ganar prestigio entre la crítica sin perder presencia en los estudios más importantes de Hollywood.

Mientras su carrera artística continuó creciendo, también lo hicieron sus ingresos. Gracias a contratos millonarios, exitosas franquicias y nuevos proyectos de alto presupuesto, Pattinson logró construir un patrimonio que hoy lo ubica entre los actores británicos más exitosos de su generación .

Su recorrido profesional lo llevó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine internacional.

Robert Douglas Thomas Pattinson nació el 13 de mayo de 1986 en Londres, Inglaterra. Desde muy joven comenzó a interesarse por la actuación y participó en obras de teatro antes de dar el salto al cine.

Uno de sus primeros papeles de alcance internacional llegó con Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory . Aunque su participación fue breve, esa película le abrió las puertas de Hollywood y llamó la atención de productores y directores.

El gran cambio en su vida ocurrió tres años más tarde, cuando fue elegido para interpretar a Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Basadas en las novelas de Stephenie Meyer, las cinco películas se transformaron en un fenómeno mundial entre 2008 y 2012, con una recaudación global superior a los u$s3.300 millones.

El actor británico consiguió mantenerse vigente con decisiones que marcaron un rumbo diferente en la industria. Netflix

El éxito fue inmediato. Pattinson pasó a ser una de las figuras más populares del cine juvenil, protagonizó portadas de revistas en todo el mundo y generó un fenómeno de fanáticos pocas veces visto en aquella época. Aunque ese reconocimiento impulsó su carrera y sus ingresos, el propio actor manifestó en distintas entrevistas que buscaba explorar proyectos diferentes para evitar quedar encasillado en un único personaje.

La reinvención de su carrera actoral

Lejos de repetir la fórmula que lo convirtió en una estrella, Robert Pattinson eligió un camino poco habitual. Comenzó a trabajar con directores reconocidos del cine independiente y aceptó personajes complejos que le permitieron mostrar otra faceta como actor.

Películas como Good Time, de los hermanos Safdie, The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers, y High Life, de Claire Denis, marcaron un punto de inflexión. La crítica destacó especialmente su evolución interpretativa, dejando atrás la etiqueta de galán adolescente.

Más adelante volvió a participar en grandes producciones sin abandonar esa nueva identidad artística. En 2020 protagonizó Tenet, bajo las órdenes de Christopher Nolan, y dos años después se puso el traje del hombre murciélago en The Batman, una versión mucho más oscura y psicológica del famoso superhéroe de DC. Su carrera continuó sumando proyectos de alto perfil.

En 2025 encabezó Mickey 17, dirigida por Bong Joon-ho, y posteriormente integró el elenco de La Odisea, la ambiciosa adaptación de Nolan basada en el clásico de Homero.

El patrimonio de Robert Pattinson

La fortuna de Robert Pattinson alcanza los u$s80 millones. Gran parte de ese patrimonio proviene de la saga Crepúsculo. Para las primeras películas recibió salarios relativamente modestos, pero el enorme éxito comercial permitió renegociar sus contratos. En las últimas entregas obtuvo cachets multimillonarios, además de porcentajes vinculados a la recaudación.

Posteriormente llegaron ingresos importantes gracias a producciones como The Batman, donde volvió a protagonizar una franquicia de alcance mundial, y a contratos con importantes marcas internacionales de moda y perfumería, entre ellas Dior, con la que mantiene una relación comercial desde hace varios años.