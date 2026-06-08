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8 de junio 2026 - 11:41

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 8 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticas

A días del inicio del Mundial 2026, las selecciones ultiman su preparación con amistosos decisivos. Este lunes, Francia, Países Bajos y España tendrán su última prueba antes del debut.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Imagen: EFE/Adidas

A tan solo tres días del inicio del Mundial 2026, la recta final de preparación se vuelve decisiva para las selecciones, que ultiman detalles antes del debut. Los amistosos finales funcionan como pruebas clave para ajustar sistemas, evaluar rendimientos y terminar de definir las listas definitivas.

En ese escenario, la Selección argentina llevó adelante su última práctica en Texas previo al amistoso ante Islandia, un examen importante en la previa mundialista. El entrenamiento dejó indicios relevantes, con la posible presencia desde el arranque de Lionel Messi y la reincorporación de Nico Paz tras recuperarse de su lesión, en medio de las últimas evaluaciones del cuerpo técnico.

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Este lunes 8 de junio será el turno de algunos de los candidatos y selecciones más importantes del certamen, que aprovecharán sus últimos minutos de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo. Francia, Países Bajos y España saldrán a la cancha en su cierre de amistosos, afinando detalles finales de cara al debut mundialista: Países Bajos enfrentará a Uzbekistán a las 15:45 (hora de Argentina), Francia jugará ante Irlanda del Norte a las 16:10 y España se medirá con Arabia Saudita a las 23:00, en la última prueba antes del inicio del torneo.

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En medio de las tensiones con EEUU, la selección de Irán llegó a México de cara al Mundial 2026

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La selección de Irán llegó este domingo a México para establecer su campo base en Tijuana de cara a un Mundial 2026 atravesado por la guerra con EEUU. Tras meses de incertidumbre sobre su participación, el conjunto iraní será uno de los focos de atención ya que nunca antes una nación participante en el torneo había estado en conflicto armado con un país anfitrión.

El avión del “Team Melli” aterrizó en el aeropuerto de Tijuana hacia las 05 de la mañana, hora local. Los jugadores y el cuerpo técnico aterrizaron en un aeropuerto fuertemente vigilado, patrullado por soldados de la Guardia Nacional mexicana, donde los esperaba un pequeño grupo de aficionados que enarbolaban banderas iraníes.

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Cómo será la inédita triple ceremonia de inauguración del Mundial: todo lo que hay que saber

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El Mundial 2026 tendrá un inicio sin precedentes con tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede, para dar la bienvenida al primer torneo de la historia con 48 selecciones y 104 partidos. La FIFA confirmó la lista de artistas y detalles de cada espectáculo, los cuales combinarán música, tradiciones culturales y puestas en escena de gran escala.

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