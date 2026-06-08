Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 8 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticas

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En medio de las tensiones con EEUU, la selección de Irán llegó a México de cara al Mundial 2026

IRAN MUNDIAL

La selección de Irán llegó este domingo a México para establecer su campo base en Tijuana de cara a un Mundial 2026 atravesado por la guerra con EEUU. Tras meses de incertidumbre sobre su participación, el conjunto iraní será uno de los focos de atención ya que nunca antes una nación participante en el torneo había estado en conflicto armado con un país anfitrión.

El avión del “Team Melli” aterrizó en el aeropuerto de Tijuana hacia las 05 de la mañana, hora local. Los jugadores y el cuerpo técnico aterrizaron en un aeropuerto fuertemente vigilado, patrullado por soldados de la Guardia Nacional mexicana, donde los esperaba un pequeño grupo de aficionados que enarbolaban banderas iraníes.

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