A tan solo tres días del inicio del Mundial 2026, la recta final de preparación se vuelve decisiva para las selecciones, que ultiman detalles antes del debut. Los amistosos finales funcionan como pruebas clave para ajustar sistemas, evaluar rendimientos y terminar de definir las listas definitivas.
Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 8 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticas
A días del inicio del Mundial 2026, las selecciones ultiman su preparación con amistosos decisivos. Este lunes, Francia, Países Bajos y España tendrán su última prueba antes del debut.
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Antes del último amistoso, Scaloni dará una conferencia con el parte médico de los lesionados
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España recupera a sus grandes figuras para el debut mundialista
En ese escenario, la Selección argentina llevó adelante su última práctica en Texas previo al amistoso ante Islandia, un examen importante en la previa mundialista. El entrenamiento dejó indicios relevantes, con la posible presencia desde el arranque de Lionel Messi y la reincorporación de Nico Paz tras recuperarse de su lesión, en medio de las últimas evaluaciones del cuerpo técnico.
Este lunes 8 de junio será el turno de algunos de los candidatos y selecciones más importantes del certamen, que aprovecharán sus últimos minutos de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo. Francia, Países Bajos y España saldrán a la cancha en su cierre de amistosos, afinando detalles finales de cara al debut mundialista: Países Bajos enfrentará a Uzbekistán a las 15:45 (hora de Argentina), Francia jugará ante Irlanda del Norte a las 16:10 y España se medirá con Arabia Saudita a las 23:00, en la última prueba antes del inicio del torneo.
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