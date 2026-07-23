El Napoli sacó una nueva camiseta inspirada en Diego Maradona y Argentina + Agregar ámbito en









El club italiano presentó a la venta la camiseta que utilizará durante la próxima temporada, inspirada en la historia de los emigrantes que cruzaron el Atlántico hacia América, un vínculo que décadas más tarde quedó inmortalizado por uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El Napoli presentó su nueva camiseta en homenaje a Diego Maradona y a la Argentina. sscnapoli

El Napoli presentó su nuevo uniforme para la temporada 2026/27 con una gran historia detrás. La remera blanca con bastones finos de color celeste representan su unión con la Argentina. Desde los emigrantes napolitanos que viajaron al país hasta el lazo con Diego Armando Maradona.

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Sin ir más lejos, en el video de presentación se ven varios lugares emblemáticos de Buenos Aires para llegar, finalmente, a la revelación de la camiseta. Los lugares más representativos de la capital fueron La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, Casa Rosada y Plaza de Mayo.

Acá se vive por el fútbol pic.twitter.com/75GVHbN2wW — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) July 23, 2026 Según la publicación del equipo italiano, uno de los escenarios que eligieron como parte del proyecto “Exabrupto de Color” fue “La Boca 5.0”, que reinterpreta y les devuelve a la vida uno de los lugares que usaban las familias procedentes de Europa para vivir en el país. Este conventillo es emblemático porque era muy usual en el sur de Italia.

Otro de los motivos para este homenaje son los 100 años del club y para destacar al ídolo máximo en la historia de la institución. En sus años en activo, Maradona consiguió cinco títulos en el Napoli, un equipo que para ese entonces era uno de los denominados chicos y que no podía pelear por algo más que el descenso, pero con la llegada del argentino todo eso cambió.

McTominay y De Bruyne con la nueva camiseta. @sscnapoli Los nuevos ídolos que tiene hoy el conjunto napolitano son Scott McTominay y Kevin De Bruyne, quienes se encargaron de posar en las fotos oficiales del club para presentar la nueva indumentaria.

La nueva temporada para el Napoli El acercamiento a Argentina no finaliza acá, sino que el equipo de Nápoles está buscando llegar a un acuerdo con Exequiel Zeballos, extremo de Boca Juniors, quien ya fue sondeado hace varios mercados de pase atrás. En esta nueva ocasión parece que va más en serio. El Director deportivo Giovanni Manna confirmó el seguimiento del jugador argentino: “Zeballos es un jugador que me gusta, un jugador que interrumpió una trayectoria importante debido a algunas lesiones, pero es muy fuerte”, sentenció. Zeballos, sondeado por el Napoli. Según varias fuentes, el único percance que hay son los montos. El Napoli ofertó u$s10 millones, mientras que su cláusula de salida es de 5 millones más, por lo que estas negociaciones todavía no están cerradas, pero se ven con buen destino final Cabe destacar que esta nueva temporada el Napoli vuelve a participar en la Champions League luego de lo que fue su decepcionante campaña el año pasado al quedar afuera en la fase de liga. En esta ocasión, tratarán de cambiar la cara y volver a acceder a la fase eliminatoria, instancia que no logran alcanzar desde 2024.