Patricia Bullrich se reunió con Federico Sturzenegger por cambios a la ley de Propiedad Privada: "Creemos que va a salir" + Agregar ámbito en









La senadora nacional y el ministro le realizaron modificaciones al proyecto que está en debate en la Cámara alta. Esperan que sea tratado en las próximas semanas.

Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger mantuvieron una reunión este jueves en el Senado para intentar definir los cambios al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que la senadora se viera obligada a convocar a un cuarto intermedio en la sesión de la semana pasada por la falta de consenso con la oposición. "Creemos que va a salir", dijo la exministra tras el encuentro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado acudió al despacho de la jefa de bloque de LLA en la Cámara alta para trabajar en el documento final que llevarán al recinto el 6 de agosto. Los cambios que se realizaron al dictamen "son mínimos", informaron a este medio fuentes presentes en la reunión, y aclararon que "no modifican sustancialmente el proyecto".

A la salida, Bullrich expresó que se tuvieron en cuenta aportes de gobernadores y senadores dialoguistas y manifestó su optimismo sobre la aprobación del texto. "La idea original es la misma", dijo y profundizó: "Que un Estado extranjero no puede, de ninguna manera, comprar ni un milímetro de tierra argentina. La soberanía está absolutamente resguardada".

Asimismo, aclaró que, tal como proponía el texto inicial, avanzarán en permitir la compra de tierras a ciudadanos extranjeros, ya que, según dijo, están amparados por el concepto de propiedad que define la Constitución. "Un extranjero que vive en argentina tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que un nacional: puede comprar tierras, departamentos, una fábrica...", dijo.

Consultada sobre si se regulará la cantidad de hectáreas que podrán adquirir, Bullrich fue tajante: "No puede tener limitaciones, porque no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto: no hay limitaciones en la cantidad de departamentos que uno puede tener y tampoco debería haber en la cantidad de hectáreas. Eso es un concepto de propiedad y no de soberanía. La soberanía es defender lo estratégico de una Nación".

Tal como había anticipado Ámbito, de la reunión participaron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, representantes de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y de los bloques federales, que llevaron las observaciones planteadas por los gobernadores. Respecto a la inclusión de cambios, la senadora no dio detalles pero sí destacó que se tuvieron en cuenta las propuestas de los mandatarios provinciales y de sus senadores. "Nosotros estamos tranquilos. Hemos hecho una buena ley con aportes de todos. Han participado gobernadores y senadores de todas las provincias que están cerca (de nuestra posición) y aportan a una mirada constructiva", dijo en diálogo con la prensa. Y manifestó su optimismo respecto a la aprobación: "Creemos que va a salir". Como informó este medio, el Gobierno apunta a llegar al 6 de agosto con un texto de consenso para evitar volver a sufrir contratiempos que paralicen una vez más la iniciativa redactada por el ministro de Desregulación. En las últimas horas, la senadora negoció cambios con la oposición dialoguista, sin salirse de los límites libertarios, y espera lograr el visto bueno del proyecto en la próxima sesión.