La historia de Facundo Medina: de ser cartonero a jugar un Mundial con la Selección argentina

El defensor del Olympique de Marsella nació en una de las villas más pobres del país y hoy sueña con ganarse un lugar en el 11 titular de la “Scaloneta” en la cita mundialista

Facundo Axel Medina , de 27 años, es una de las sorpresas en la lista de convocados por Lionel Scaloni, tras reemplazar a Marcos "Huevo" Acuña para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Está a préstamo en el Olympique de Marsella desde el Lens, pero no todo en su vida fue color de rosas. El nacido en Villa Fiorito contó que tuvo que hacer changas hasta los inicios de su adolescencia para poder pagarse algunos gastos, y entre ellas recalcó el oficio de ser cartonero.

En entrevista hace unos años en ESPN, contó qué sacrificios tenía que hacer junto a su familia: “Tuve otros laburos. Había que sobrevivir en el barrio . Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos. Era de lunes a viernes, un laburo familiar. Teníamos para comer, pero había que mover un poco el lomo. Íbamos a las 4 o 5 de la tarde y volvíamos a las 9 o 10 de la noche. Estábamos todos, nos cagábamos de risa, mirábamos algún pajarito por ahí y la pasábamos bien a pesar de todo. Yo entrenaba, jugaba e iba al colegio, así que lo hice hasta los 12 o 13 años, después me encerré en la pensión de River”, sentenció el defensor.

A pesar de sus esfuerzos nunca pudo debutar en la primera división oficialmente, más allá de un amistoso en 2016 contra Olimpia de Paraguay, Por lo que, en busca de minutos, en 2018 fue oficializado como refuerzo de Talleres de Córdoba. Además, en su paso por la reserva del Millonario, recalcó cuál era una de sus mayores objetivos: “ Mi mayor sueño por cumplir es hacerle un gol a Boca ”.

Su reconstrucción como jugador

Medina pasó de ser volante en las inferiores a ser lateral una vez que se pudo acomodar en la primera de Talleres, pero comenzó a jugar de central en las juveniles de la Selección argentina cuando Sebastián Becaccece, actual entrenador de Ecuador, lo utilizó como rueda de auxilio para la sub-20. Primero formando una línea de tres centrales y después al sentirse cómodo en esa posición comenzaron a usarlo por ahí en los clubes. Hasta que en 2020, dio el salto a Europa y el Lens lo compró por u$s 5 millones.

Desde ese cambio rotundo de posición, Lionel Scaloni decidió llamarlo para integrar una nómina de la Albiceleste por primera vez en la fecha FIFA de octubre de 2020, en dónde disputó un solo minuto en la victoria frente a Bolivia en La Paz, y rompieron la racha negativa de no ganar de visitante en ese país desde marzo de 2005, siendo uno de los primeros hitos en el ciclo del técnico. Ya en la actualidad, Medina jugó ocho partidos oficiales y le ganó la pulseada a Marcos Acuña para ir al certamen mundialista de este año, gracias a su polifuncionalidad.

Además, integró la selección olímpica en los JJOO de París 2024, en dónde quedaron eliminados en cuartos de final tras un polémico partido contra Francia y perdieron por 1 a 0. De la actual selección mayor, en ese plantel estaban Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.