Los favorables antecedentes del Racing de Gustavo Costas contra equipos brasileños, de cara la semi vs Flamengo

A horas de la semifinal de la Copa Libertadores que jugará la "Academia" ante Flamengo, repasá cómo le fue al equipo de Costas contra rivales de Brasil en copas internacionales.

Racing está ante uno de los momentos más importantes de su historia: después de casi treinta años volvió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y frente a Flamengo buscará alcanzar su segunda final desde su título de 1967.

El desafío será duro, pero el conjunto de Gustavo Costas sabe bien competir contra rivales de Brasil y en esa capacidad está una de sus fortalezas.

Desde la llegada de Costas, el equipo demostró una gran solidez en sus enfrentamientos ante elencos brasileños, y mantiene una marca triunfal en competiciones internacionales.

En total, en el ciclo costas, Racing acumula 11 partidos contra brasileños, con un saldo de 8 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. Claro, se destacan las victorias en las dos finales internacionales. En ese lapso jugó contra Bragantino, Athlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo y Fortaleza.

image Después de eliminar a Peñarol en octavos y a Vélez en cuartos, se citará con Flamengo en semis. La tarea es complicada contra uno de los grandes favoritos, pero el espíritu copero de este equipo está probado y buscará estirar su racha y hacer historia.