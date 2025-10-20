Los favorables antecedentes del Racing de Gustavo Costas contra equipos brasileños, de cara la semi vs Flamengo

Racing está ante uno de los momentos más importantes de su historia: después de casi treinta años volvió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y frente a Flamengo buscará alcanzar su segunda final desde su título de 1967.
El desafío será duro, pero el conjunto de Gustavo Costas sabe bien competir contra rivales de Brasil y en esa capacidad está una de sus fortalezas.
Desde la llegada de Costas, el equipo demostró una gran solidez en sus enfrentamientos ante elencos brasileños, y mantiene una marca triunfal en competiciones internacionales.
En total, en el ciclo costas, Racing acumula 11 partidos contra brasileños, con un saldo de 8 triunfos, 1 empate y 2 derrotas. Claro, se destacan las victorias en las dos finales internacionales. En ese lapso jugó contra Bragantino, Athlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo y Fortaleza.
Después de eliminar a Peñarol en octavos y a Vélez en cuartos, se citará con Flamengo en semis. La tarea es complicada contra uno de los grandes favoritos, pero el espíritu copero de este equipo está probado y buscará estirar su racha y hacer historia.
