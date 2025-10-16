Racing anunció que Nike vestirá al club a partir de 2026







La Academia cambiará de indumentaria en todas sus categorías de fútbol masculino, femenino e inferiores el próximo año.

El presidente de Racing, Diego Milito junto a las autoridades de Nike tras el anuncio del acuerdo

Racing Club anunció este jueves un acuerdo con la indumentaria Nike y la empresa norteamericana comenzará a vestir a la Academia a partir del próximo año. El acuerdo, que durará 3 años, alcanzará a todas las divisiones inferiores y a la primera división tanto del futbol masculino como el femenino.

Luego de 9 años con la indumentaria Kappa, Racing cambiará a Nike Internacional. El detalle de ser "Nike Internacional" no es menor, ya que hará que tenga más distribución para el resto del mundo y mejor capacidad de producción. En este caso, el contrato con Nike Internacional se diferencia con el que tuvo San Lorenzo hasta este año, porque si bien el logo de la pipa estaba presente en la camiseta, se trataba de una producción local que Nike derivó .

El comunicado que emitió Racing tras el anuncio de acuerdo con Nike En el comunicado, Racing manifestó su alegría y entusiasmo sobre el acuerdo: “estamos felices de anunciar que a partir del 2026 Nike se convertirá en nuestro sponsor técnico oficial”, posteó el club. El acuerdo se firmó en las oficinas de Portland, EEUU y aclara que “todas las prendas serán confeccionadas por el departamento de producción global, que garantizará los más altos estándares de calidad, innovación y desempeño.”



Además, Racing compartió un video en sus redes sociales junto a las autoridades de Nike en su sede de Portland, e imágenes de un encuentro junto al presidente de la Academia, Diego Milito.

El equipo de Avellaneda ya había sido vestido por Nike durante las temporadas 2006, 07 y 08. A diferencia del presente actual del club, en ese momento Racing atravesaba un turbulento final de gerenciamiento privado, ya que tuvo que disputar con Belgrano de Córdoba una promoción para definir quién bajaba a la 2° división del fútbol masculino. Al mismo tiempo que Racing volvió a la gestión civil de sus socios, culminó el contrato con Nike, que tiene como antecedentes recientes vestir a San Lorenzo y a Boca durante más de dos décadas, aunque ahora lo hace la alemana Adidas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1978919951709667504&partner=&hide_thread=false Racing + Nike 2026 pic.twitter.com/az4rnb6ANq — Racing Club (@RacingClub) October 16, 2025