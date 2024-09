El jefe de equipo de Williams valoró el esfuerzo de Colapinto para llegar a la F1: "Su padre vendió su casa para que él corriera"

“Cuando le dimos la oportunidad en Silverstone, me atrapó con la guardia baja. No esperaba lo que hizo en el auto. Lo que no es visible es que estuvo al mismo ritmo que Alex (Albon, su compañero). Eso no pasa. No debería pasar”.

En ese sentido, enfatizó lo extraordinario que fue el rápido crecimiento de Colapinto: "Pasó de un auto de F2, que es difícil de manejar, a un F1 que es hiper veloz y en el que las cosas suceden tan rápido, y lidió con eso de forma admirable”.

image.png Franco Colapinto, piloto de Fórmula 1

El futuro de Colapinto en Fórmula 1: "Demostró al mundo que merece un asiento"

En cuanto al futuro del piloto argentino en Williams, aseguró que continuará dentro del equipo aunque explicó que quieren encontrar una posición para él en Fórmula 1. La escudería británica ya está trabajando para conseguirle un asiento en la próxima temporada, aunque las dos butacas propias estarán ocupadas por Carlos Sainz y Alexander Albon.

Es por esto que el ingeniero analizó la posibilidad de colaborar con Sauber para asegurar un lugar para Colapinto en la F1. “En dos carreras le demostró al mundo que merece un asiento. Siempre creí firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Sauber en esa circunstancia”, concluyó.