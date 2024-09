Ilusión por el futuro de Franco Colapinto: Williams confirmó que busca que continúe en F1 en 2025

colapinto.jpeg

Williams negocia la llegada de Colapinto a Sauber para 2025

Para 2025, Williams no tendrá lugar para el piloto argentino ya que su compañero tailandés Alex Albon ya tiene contrato con la escudería y, para la próxima temporada, el español Carlos Sainz desembarcará en el equipo británico. Por ello, la escudería entrará en negociaciones con Sauber, que en 2026 pasará a ser de Audi, para que el pilarense ocupe el asiento libre que tienen y tenga un lugar en el Campeonato Mundial 2025.

"En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la F1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene", agregó el jefe del equipo británico.

La idea de Williams es compartir al piloto con Sauber, aunque en la Fórmula 1 este tipo de acuerdos entre escuderías no están bien vistos. De todas formas, Volwes aclaró: "No voy a entrar en acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro lugar".

Lewis Hamilton elogió a Franco Colapinto: "Es increíble ver tanto nuevo talento llegando"

El británico Lewis Hamilton, heptacampeón de Fórmula 1, elogió en redes sociales a Franco Colapinto por su buen rendimiento en el Gran Premio de Azerbaiyánsu, su segunda carrera en la máxima categoría. "Es increíble ver tanto nuevo talento llegando", destacó. El argentino terminó octavo, una posición por encima del piloto de Mercedes Benz.

"El fin de semana comenzó con un montón de cosas positivas, pero al final fue difícil para todos nosotros. Aun así, reconocemos lo que salió bien y aprenderemos de lo que no lo hizo. No fue fácil, pero estoy orgulloso de cada miembro de este equipo por el arduo trabajo que nos llevó hasta el final", comenzó el posteo en Instagram.

A su vez, felicitó a su compañero de equipo George Russell, quien quedó en tercer lugar, y a los novatos Oliver Bearman y Colapinto, los cuales tuvieron una gran actuación y finalizaron en decimo y octavo puesto, respectivamente: "Felicidades a George por el podio, y a Franco Colapinto y Oliver Bearman también. Fue una gran pelea y es increíble ver tanto nuevo talento llegando".