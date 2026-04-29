Dura sanción para Esteban Andrada: cuántos partidos de suspensión recibió el arquero tras agredir a Jorge Pulido + Seguir en









El jugador argentino recibió una sanción histórica luego de un episodio violento en el fútbol español y su continuidad en el club quedó en duda.

El arquero Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión tras protagonizar un hecho de violencia al golpear a Jorge Pulido, en un episodio que generó fuerte repercusión en el fútbol español.

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La decisión disciplinaria implica un duro golpe para el ex guardameta de Boca Juniors, quien deberá permanecer fuera de las canchas durante un período prolongado, comprometiendo seriamente su futuro deportivo inmediato. La sanción fue aplicada tras analizar las imágenes y el informe arbitral que detalló la agresión.

El incidente ocurrió en un contexto de alta tensión, cuando Andrada reaccionó con un golpe directo hacia el defensor rival, una conducta que fue considerada grave por las autoridades del torneo.

esteban andrada

Futuro incierto para Andrada en Zaragoza La magnitud de la sanción pone en duda la continuidad de Esteban Andrada en el Zaragoza, ya que el extenso tiempo de inactividad podría llevar a una salida anticipada del club o a una reconfiguración de su situación contractual.

Desde el entorno del arquero aún no hubo confirmaciones oficiales sobre los próximos pasos, aunque el panorama indica que difícilmente vuelva a jugar en lo que resta de la temporada. El caso vuelve a poner en foco la rigurosidad con la que se sancionan los actos de violencia en el fútbol europeo, donde este tipo de conductas reciben castigos severos con el objetivo de preservar la integridad deportiva.

Esteban Andrada sufrió una dura sanción