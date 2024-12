El mensaje que intercambiaron el jefe de Williams y Franco Colapinto tras el abandono en Abu Dhabi

El jefe de Williams de la Fórmula 1, James Vowles , le quitó responsabilidad al piloto argentino Franco Colapinto por el abandono en la vuelta 28 del Gran Premio de Abu Dhabi de este domingo, al señalar que “ no fue su culpa ”.

Ante esto, Vowles sostuvo: "Lo lamento Franco, no es como se suponía que tenía que ser. No es tu culpa ", le dijo por radio al joven de 21 años y concluyó: " Este año ha sido un placer ".

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el mensaje de James Vowles?

Luego de procesar lo sucedido y tras recibir el mensaje de apoyo del jefe de la escudería británica, el oriundo de Pilar prefirió mantener el silencio y tardó unos segundos en responder.

GP de Abu Dhabi: Norris le dio el campeonato de constructores a McLaren y Colapinto sufrió un nuevo abandono

Sin embargo, se mostró agradecido con el equipo que le dio la oportunidad de llegar a la máxima categoría del automovilismo, pese a que su última carrera de la temporada 2024 no culminó como hubiera deseado.

"Gracias, chicos, por esta oportunidad. Realmente disfruté la experiencia, un montón", exclamó el argentino.

La bronca de Franco Colapinto con Oscar Piastri

Franco Colapinto vivió una mezcla de emociones en su última carrera de la temporada 2024 de Fórmula 1. Antes de la largada, envió un emotivo mensaje a su escudería, Williams. Sin embargo, su carrera terminó en la vuelta 28 debido a un choque con el australiano Oscar Piastri, quien lo impactó desde atrás sin razón aparente, causando fallas en su vehículo que lo obligaron a abandonar. Molesto, el piloto argentino expresó en la zona mixta: "No sé qué le pasa a este pibe, boludo", mientras McLaren, con la victoria de Lando Norris, logró el título de Constructores tras 26 años.

"Vino y me chocó a mí en la seis, después chocó más gente creo, estuvo cinco vueltas tratando de pasar a Tsunoda, que pobre viene en un Alpha Tauri y venía dos segundos más lento. Es una lástima porque se nos complicó la carrera. Después teníamos buen ritmo a pesar de que el difusor se rompió bastante, quería terminar la carrera y con una sonrisa, pero no fue así y es parte de la Fórmula 1", agregó el piloto argentino.

El balance final de Franco Colapinto

Sobre su final de temporada y participación en la Fórmula 1, Colapinto precisó: "No es el final que hubiera querido. Me hubiese gustado empezar así y terminar como empecé. Es parte de la experiencia. Lamentablemente no tuvimos un final de temporada como el que quería. Habíamos tenido un muy bien viernes, hoy quería terminar la carrera".

"Me quedo con cómo empezamos, con Bakú, con Singapur, con Austin, que son las que me acercaron al paddock de la F1. Los demás equipos fueron mejorando, nosotros no lo hicimos y empezamos a quedarnos atrás. Una locura la mala suerte que tuvimos las últimas semanas".

"Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida, fue lo que quería de chico, las últimas carreras no las pude disfrutar tanto, pero estoy feliz, porque hice un buen trabajo. Me encantaría seguir corriendo en la Fórmula 1", concluyó.