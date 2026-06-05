Franco Colapinto encendió las alarmas en Mónaco: "En general, el auto no se siente bien"

El piloto argentino habló tras una jornada mala de prácticas libres y encendió las alarmas en Alpine de cara a la clasificación de este sábado.

Franco Colapinto analizó este viernes su trabajo con Alpine en los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco , donde tuvo flojos resultados e incluso chocó contra un paredón. "No le di un besito a la pared, le di un abrazo. Por suerte aprendí a pegarle como pasó en Canadá" , bromeó el piloto nacional al hablar con ESPN después del segundo entrenamiento libre del GP de Mónaco, 15ª fecha.

El argentino se golpeó muy fuerte contra el guardrail al entrar totalmente bloqueado en Sainte-Dévote, pero su Alpine ni se inmutó.

¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera? #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B9UyIKyV2L

El impacto fue con la cubierta delantera izquierda, primero, y luego con la trasera del mismo lado. Justamente el mismo costado con el que chocó el muro de Montreal al salir de boxes. Está claro que la resistencia del A526 es grande.

“La pista está bien, pero con el auto nos costó mucho más que en otras carreras. En general, no se siente bien ni es consistente en todas las curvas y vueltas. Eso es lo que más cuesta en una pista como Mónaco que es de mucha confianza” , explicó Colapinto, quien viene se ser sexto en Canadá, su mejor resultado en F1.

Al explicar más en profundidad qué hace su Alpine, señaló: “Estoy bloqueando un montón adelante y en un callejero como Mónaco te saca confianza para frenar fuerte y para meter velocidad en la curva. Tenemos mucho para trabajar, obviamente no fue un gran día. Ojalá el trabajo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta para el sábado”, cerró.

Mala jornada en Mónaco: chocó contra un muro y terminó 15°

La actividad oficial del Gran Premio de Mónaco, sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, comenzó este viernes por la mañana. En la primera práctica, Colapinto concluyó la tanda en la 15ª posición, tras completar 31 vueltas con su Alpine y quedar a 2,211 segundos de la referencia establecida por Leclerc.

El piloto argentino se pasó de largo en la primera curva del urbano del principado y se pegó duro contra el guardrail, pero no se rompió nada de su Alpine, pudo volver a salir y terminó 15º.

El golpe fue duro y con latigazo incluido, porque primero se pegó con el neumático delantero izquierdo y, de inmediato, con el trasero. Parecía ser el final del día de trabajo para el bonaerense, quien tuvo que dar toda la vuelta para meterse en boxes. Un rato después volvió a la pista.

En la segunda práctica, el argentino completó 29 vueltas con un mejor tiempo de 1:14.758. La jornada la lideró Lewis Hamilton con 1:13.026, apenas 111 décimas más rápido que su compañero de equipo Charles Leclerc (1:13.137).

El podio de los más rápidos de esta jornada lo integraron Hamilton, Leclerc (+0.111s) y Max Verstappen (+0.168s). George Russel y Kimi Antonelli completaron los cinco puestos con diferencias de +0.379s y +0.503s, respectivamente.

Este sábado llegará el momento clave del fin de semana monegasco: la clasificación. “Si largo entre los diez, miren la carrera. Si no, ni la miren”, bromeó Colapinto charlando con la prensa.