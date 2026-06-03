Estreno en Berlín: Audi presentó oficialmente su equipo de Fórmula 1

La marca alemana realizó una presentación de gala en Berlín y mostró por primera vez la identidad visual de su proyecto para ingresar a la máxima categoría del automovilismo a partir de 2026.

Audi reveló oficialmente su equipo de Fórmula 1 durante un evento especial en la capital alemana, en el marco de los preparativos para su desembarco en la categoría más importante del automovilismo mundial.

Audi presentó en Berlín, durante el martes por la noche, su equipo de Fórmula 1 , donde exhibió por primera vez la imagen completa del largo proyecto con el que ya desembarcó en la máxima categoría del automovilismo. La escudería, que competirá bajo el nombre Audi Revolut F1 Team, mostró su identidad visual y dio un nuevo paso en una de las incorporaciones más esperadas del automovilismo internacional.

La presentación sirvió para mostrar oficialmente los colores, la identidad visual y parte de la estructura deportiva con la que Audi buscará instalarse en la Fórmula 1. El desembarco de la automotriz alemana representa uno de los movimientos más importantes que recibió la categoría en los últimos años , en un contexto marcado por la llegada de nuevos fabricantes y los cambios reglamentarios previstos para 2026.

Durante el evento realizado en la capital alemana, la compañía reunió a directivos, invitados especiales y representantes del mundo del automovilismo para exhibir el proyecto que viene desarrollando desde hace varios años. La marca ya trabaja en la construcción de su unidad de potencia y en la adaptación de la estructura que heredará de Sauber para afrontar su debut en la máxima categoría.

El ingreso de Audi coincidirá con una profunda transformación técnica de la Fórmula 1 . A partir de 2026 entrará en vigencia un nuevo reglamento que modificará tanto los motores como distintos aspectos aerodinámicos de los monoplazas, un escenario que fue clave para que la firma alemana decidiera avanzar con su desembarco.

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Audi apuesta a una nueva era de la Fórmula 1

La apuesta también refleja el creciente interés de los grandes fabricantes por la categoría, que atraviesa uno de los momentos de mayor expansión comercial y audiencia de su historia. En ese contexto, Audi buscará posicionarse como un nuevo protagonista dentro de una grilla cada vez más competitiva.

Con la presentación oficial realizada en Berlín, el proyecto dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una realidad visible. Ahora comenzará la cuenta regresiva para ver por primera vez a la escudería alemana en la parrilla de salida de la temporada 2026.

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Franco Colapinto en el GP de Mónaco: el histórico antecedente del argentino en las calles del Principado

Franco Colapinto llega al GP de Mónaco en uno de los mejores momentos desde que desembarcó en la Fórmula 1. El argentino se prepara para la próxima fecha del campeonato después de conseguir un sólido séptimo puesto en Miami y un sexto lugar en Canadá.

Aunque será su primera participación en el Principado como piloto de la máxima categoría, no llega sin experiencia. Antes de llegar a la F1, el bonaerense ya tuvo la oportunidad de competir en el trazado tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2, dejando resultados que demostraron su rápida adaptación a uno de los circuitos más exigentes.

Cómo le fue a Franco Colapinto cuando corrió en Mónaco antes de la F1

Franco Colapinto disputó cuatro carreras en el Principado entre la F3 y la F2, logrando completar todas ellas. Su debut llegó en 2023, durante su segunda temporada en la F3 con el equipo MP Motorsport. En 2022, año de su primera presentación en la categoría, la clasificación no visitó Montecarlo, por lo que el argentino tuvo que esperar una edición más para medirse en el trazado.

En su primera experiencia, dejó una de las maniobras más recordadas de aquel fin de semana. Durante la carrera Sprint protagonizó un adelantamiento sobre el británico Taylor Barnard en la curva del Casino. Esta acción llamó la atención porque fue el único sobrepaso registrado en pista durante toda la competencia.

Al avanzar, logró escalar hasta el cuarto puesto y cruzó la bandera a cuadros en esa posición, sumando puntos importantes para el campeonato. Al día siguiente volvió a mostrar consistencia en la carrera principal, donde finalizó sexto después de mantenerse lejos de los incidentes.

Un año más tarde regresó a Mónaco para competir en F2, nuevamente representando a MP Motorsport. En la Sprint consiguió terminar quinto y sumar unidades en un contexto de gran paridad entre los equipos.

Sin embargo, la carrera larga fue mucho más complicada. Después de una buena largada, Colapinto pasó gran parte de las vueltas defendiendo su posición frente a rivales con mejor ritmo. Durante la competencia, resistió los ataques de pilotos que presionaban constantemente desde atrás, como Kimi Antonelli.

Pero, el desgaste de neumáticos y la pérdida de rendimiento de su monoplaza comenzaron a hacerse evidentes en el tramo final. A pocas vueltas de la bandera sufrió una bloqueada en la curva de La Rascasse, perdió varias posiciones consecutivas y terminó en el 13° puesto, quedándose fuera de la zona de puntos.