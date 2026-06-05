Mónaco se prepara para otro fin de semana clave de Fórmula 1 entre espectáculo, historia y tensión en la pista

El Gran Premio de Mónaco combina lujo y tradición con interrogantes deportivos: Alpine busca respuestas, mientras crece la interna en Mercedes entre Antonelli y Russell.

La antesala del Gran Premio de Mónaco volvió a mostrar su esencia única: un escenario donde el glamour convive con la máxima exigencia deportiva. En el puerto de Montecarlo , colmado de yates, y con el movimiento constante de equipos y pilotos, el espectáculo empieza incluso antes de que los autos salgan a pista.

En ese contexto, el argentino Franco Colapinto aprovechó la jornada previa entre compromisos comerciales, contacto con la prensa y una recorrida detallada del circuito callejero que conoce bien. Incluso compartió un momento distendido con su compañero Pierre Gasly , en una escena que refleja el equilibrio entre relax y concentración que exige el calendario.

El trazado monegasco, cargado de historia, vuelve a ser protagonista. Referencias como Juan Manuel Fangio o Carlos Reutemann siguen presentes en cada rincón de un circuito donde cada curva tiene memoria y donde los errores no se perdonan.

El callejero de Mónaco vuelve a imponer condiciones especiales. Este año, además, aparece un nuevo factor: cambios reglamentarios en el uso de la energía eléctrica definidos por la FIA , que modifican la entrega de potencia y obligan a los equipos a recalibrar estrategias.

Al tratarse de un circuito corto y trabado, la gestión energética será clave. La menor extensión de rectas y la constante frenada permiten una recarga más eficiente, pero también limitan las oportunidades de sobrepaso, lo que vuelve a la clasificación aún más determinante.

gp monaco El callejero de Mónaco vuelve a imponer condiciones especiales. Este año, además, aparece un nuevo factor: cambios reglamentarios en el uso de la energía eléctrica definidos por la FIA, que modifican la entrega de potencia y obligan a los equipos a recalibrar estrategias.

“Aquí es muy difícil adelantar, por eso necesitamos mejorar el rendimiento en clasificación”, reconoció Franco Colapinto, poniendo el foco en uno de los puntos débiles de Alpine.

Incertidumbre en Alpine y tensión en Mercedes

Dentro del paddock, Alpine llega con dudas. Si bien el rendimiento en carrera mostró avances en fechas recientes, el comportamiento en clasificación sigue siendo una incógnita. El rendimiento del A526 en un circuito tan irregular como Mónaco genera interrogantes, especialmente por la necesidad de elevar la altura del auto.

Al mismo tiempo, otro foco de atención está en Mercedes, donde crece la expectativa por la relación entre Kimi Antonelli —líder del campeonato— y George Russell. La interna entre ambos podría convertirse en un factor decisivo en la lucha por el título.

En paralelo, equipos como Ferrari, Red Bull y McLaren siguen de cerca ese escenario, conscientes de que cualquier error puede ser determinante en un circuito donde la estrategia pesa tanto como el rendimiento.

El Gran Premio de Mónaco vuelve así a ofrecer una combinación única: historia, lujo y una competencia donde cada detalle cuenta. En un trazado donde el margen de error es mínimo, la batalla no solo será contra el cronómetro, sino también contra la presión de un escenario que no da segundas oportunidades.