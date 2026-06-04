Franco Colapinto tuvo una llegada acorde al espíritu lujoso del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino arribó este jueves al paddock a bordo de un exclusivo yate.
Franco Colapinto llegó a Mónaco en un lujoso yate: las imágenes
El piloto argentino de Alpine llegó al Media Day de la Fórmula 1 en el circuito de Montecarlo a bordo de un yate de lujo que tiene una edición limitada diseñada para la escudería francesa.
-
Riesgo para Colapinto: un piloto de la Fórmula 1 se contactó con Alpine para sumarse en 2027
-
Estreno en Berlín: Audi presentó oficialmente su equipo de Fórmula 1
En cuestión, el modelo Beneteau Gran Turismo 50 que tiene una edición limitada diseñada exclusiva para Alpine.
“Cuando estás en Mónaco…No hay mejor manera de llegar que a bordo de un Beneteau Gran Turismo 50 Alpine, ¿verdad?”, fue el mensaje que escribió Alpine en sus redes oficiales para acompañar el video de la llegada de Franco y Pierre Gasly al tradicional Media Day, previo al inicio de la actividad en pista.
Además, antes de despedirse, le mandó un mensaje a todos los fans: "Nos vemos en Mónaco". Como era de esperarse, la publicación, con Colapinto como uno de los protagonistas, sumó miles de likes.
Días, horarios y TV del GP de Mónaco en la Fórmula 1 con Franco Colapinto
Viernes 5 de junio
- Práctica libre 1: 8.30
- Práctica libre 2: 12
Sábado 6 de junio
- Práctica libre 3: 7.30
- Clasificación: 11
Domingo 7 de junio
- Carrera: 10
¿Por dónde se podrá ver el GP de Canadá de la Fórmula 1?
Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo solo a través de Disney+ Premium.
- Temas
- Franco Colapinto
- Mónaco
- Fórmula 1