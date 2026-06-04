SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
4 de junio 2026 - 14:44

Franco Colapinto llegó a Mónaco en un lujoso yate: las imágenes

El piloto argentino de Alpine llegó al Media Day de la Fórmula 1 en el circuito de Montecarlo a bordo de un yate de lujo que tiene una edición limitada diseñada para la escudería francesa.

Franco Colapinto llegó a Mónaco en un lujoso yate: las imágenes

Franco Colapinto llegó a Mónaco en un lujoso yate: las imágenes

Franco Colapinto tuvo una llegada acorde al espíritu lujoso del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino arribó este jueves al paddock a bordo de un exclusivo yate.

En cuestión, el modelo Beneteau Gran Turismo 50 que tiene una edición limitada diseñada exclusiva para Alpine.

Informate más

“Cuando estás en Mónaco…No hay mejor manera de llegar que a bordo de un Beneteau Gran Turismo 50 Alpine, ¿verdad?”, fue el mensaje que escribió Alpine en sus redes oficiales para acompañar el video de la llegada de Franco y Pierre Gasly al tradicional Media Day, previo al inicio de la actividad en pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2062505316000948704&partner=&hide_thread=false

Además, antes de despedirse, le mandó un mensaje a todos los fans: "Nos vemos en Mónaco". Como era de esperarse, la publicación, con Colapinto como uno de los protagonistas, sumó miles de likes.

Embed

Días, horarios y TV del GP de Mónaco en la Fórmula 1 con Franco Colapinto

Viernes 5 de junio

  • Práctica libre 1: 8.30
  • Práctica libre 2: 12

Sábado 6 de junio

  • Práctica libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10

¿Por dónde se podrá ver el GP de Canadá de la Fórmula 1?

Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo solo a través de Disney+ Premium.

Te puede interesar

Otras noticias