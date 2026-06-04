Franco Colapinto llegó a Mónaco en un lujoso yate: las imágenes + Agregar ámbito en









El piloto argentino de Alpine llegó al Media Day de la Fórmula 1 en el circuito de Montecarlo a bordo de un yate de lujo que tiene una edición limitada diseñada para la escudería francesa.

Franco Colapinto llegó a Mónaco en un lujoso yate: las imágenes

Franco Colapinto tuvo una llegada acorde al espíritu lujoso del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino arribó este jueves al paddock a bordo de un exclusivo yate.

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En cuestión, el modelo Beneteau Gran Turismo 50 que tiene una edición limitada diseñada exclusiva para Alpine.

“Cuando estás en Mónaco…No hay mejor manera de llegar que a bordo de un Beneteau Gran Turismo 50 Alpine, ¿verdad?”, fue el mensaje que escribió Alpine en sus redes oficiales para acompañar el video de la llegada de Franco y Pierre Gasly al tradicional Media Day, previo al inicio de la actividad en pista.

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There's no other way to arrive than on a Beneteau Gran Tourismo 50 Alpine, right? pic.twitter.com/HaN7JlfWZX — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 4, 2026

Además, antes de despedirse, le mandó un mensaje a todos los fans: "Nos vemos en Mónaco". Como era de esperarse, la publicación, con Colapinto como uno de los protagonistas, sumó miles de likes.

Embed Cruising through Monaco with Franco Colapinto #F1 | #MonacoGP pic.twitter.com/TYvMbTswJn — Everything Formula (@evrythngformu1a) June 4, 2026 Días, horarios y TV del GP de Mónaco en la Fórmula 1 con Franco Colapinto Viernes 5 de junio Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12 Sábado 6 de junio Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11 Domingo 7 de junio Carrera: 10 ¿Por dónde se podrá ver el GP de Canadá de la Fórmula 1? Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo solo a través de Disney+ Premium.