Riesgo para Franco Colapinto: el piloto de Fórmula 1 que quiere sumarse a Alpine en 2027

Un experimentado piloto de la Fórmula 1 se contacto con la directiva del equipo francés para averiguar condiciones y ofrecerse de cara a la próxima temporada. ¿Corre riesgo el puesto del argentino?

Riesgo para Colapinto: un piloto de la Fórmula se contactó con Alpine para sumarse en 2027

Según informó el medio especializado RacingNews 365, el piloto tailandés Alexander Albon , quien actualmente corre para Williams, se puso en contacto directo con Alpine para evaluar sus posibilidades de sumarse al equipo en 2027.

Esta movida responde al presente complicado que el piloto vive en la escudería inglesa, donde los resultados no acompañan y el desarrollo del auto para la temporada 2026 genera ciertas dudas técnicas.

El entorno de Albon empezó a mover las fichas tras su floja performance en el Gran Premio de Canadá . Curiosamente, el tailandés, que llegó a Williams en 2022, fue el primer compañero de Franco Colapinto .

A su vez, también habría realizado sondeos en Audi y Aston Martin . Su rendimiento dentro del equipo inglés se desdibujó tras la llegada de Carlos Sainz , proveniente de Ferrari.

Mientras tanto, en Alpine disfrutan de una realidad mucho más positiva tras un 2025 que fue difícil. Flavio Briatore, una figura de peso en la formación francesa, se mostró muy conforme con la situación actual de Colapinto. “Franco tiene el talento para ser uno de los mejores pilotos”, afirmó el dirigente italiano.

Briatore también se refirió al escenario de Alpine de cara a 2027 y, si bien recordó que Pierre Gasly tiene contrato a largo plazo, evitó cerrar la puerta a la continuidad de Colapinto si mantiene su rendimiento hasta el cierre del campeonato.

“Por el momento, tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027, tenemos a Gasly porque firmamos con él a largo plazo y luego veremos”, expresó el asesor de Alpine, quien agregó que espera que el argentino siga “haciendo un buen trabajo” durante el resto de la temporada.