La nueva regla para el Mundial 2026 que se implementará por culpa de un argentino

Al igual que con Dibu Martínez, la FIFA vuelve a imponer una modificación en el reglamento por culpa de un jugador argentino.

La FIFA implementará cambios en el reglamento por el hecho que involucró a un argentino.

El Mundial 2026 traerá grandes novedades en todos los aspectos, ya que apuntará a ser la edición más ambiciosa de la historia del torneo más importante del fútbol internacional. En principio, será la primera vez que habrá 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo, y también será inédita la cantidad de sedes.

Nunca hubo más de dos naciones albergando el certamen, y esta vez será el turno de Estados Unidos, México y Canadá para llevar a cabo un evento sin precedentes. En esta misma línea, no serán las únicas modificaciones, ya que el reglamento sumará dos nuevas reglas , producto de hechos recientes que obligaron a la FIFA a tomar cartas en el asunto.

Qué pasó con Gianluca Prestianni y Vinicius

Para entender uno de estos apartados, hay que trasladarse al duelo entre el Real Madrid y el Benfica, que se llevaba a cabo en el Estadio Da Luz de Portugal, correspondiente a los playoffs de la UEFA Champions League. Después de que Vinicius Junior festejara un gol con su clásico baile, el gesto no cayó bien en el conjunto luso, que se lo tomó personal.

Tras un ida y vuelta filoso con varios rivales, el brasileño denunció frente al árbitro que Gianluca Prestianni lo había llamado "mono". Francois Letexier, juez del partido, aplicó el protocolo preventivo, anunció el gesto de incidente racista y detuvo el partido hasta aclarar la situación.

El atacante argentino negó haberse referido de esa manera a Vinicius, pero el gran problema surgió al no poder comprobar el hecho. El ex Vélez Sarsfield se tapó la boca con la camiseta, lo que, al no permitir ninguna lectura de labios, dejó en duda ambas posturas, aunque todo se inclinó hacia el lado del brasileño. Esto llevó a modificar el reglamento para evitar que se repita esta acción durante el Mundial 2026.

Embed - Mbappé a Prestianni, del Benfica: "ERES UN PU** RACISTA".

Tarjeta roja directa: de qué trata la nueva regla

La premisa es sencilla, jugador de fútbol que se tape la boca durante un ida y vuelta verbal con el rival, será expulsado inmediatamente sin derecho a réplica ni revisiones del VAR. Así, la polémica que rodeó a Prestianni y Vini termina en un nuevo dictamen que empezará a llevarse adelante durante la Copa del Mundo.

Con los ojos del planeta posados en la máxima cita, el Mundial 2026 no quiere que haya grandes inconvenientes entre los protagonistas que arruinen el espectáculo. De esta manera, también se termina la chance de poner en duda si el futbolista excede los insultos y agrede racialmente al oponente dentro de la cancha.

La otra modificación en el reglamento por la Copa Africana de Naciones

No será la única novedad reglamentaria que se verá durante la Copa del Mundo. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con Prestianni o tiempo atrás con Dibu Martínez, el reglamento será modificado después de lo ocurrido durante la final de la Copa de África.

Senegal se retiró del campo de juego en señal de protesta por el polémico penal pitado a favor de Marruecos. Finalmente, los protagonistas decidieron continuar con el juego, la pena máxima fue fallada y los comandados por Sadio Mané se consagraron campeones, pero luego la decisión cambió en los escritorios.

La CAF consideró que los senegaleses abandonaron el campo de juego y eso significó que perdieron allí el partido, dándole así al organizador la copa que perdió en la cancha. El ida y vuelta legal hizo que la FIFA impulsara la siguiente sanción: quienes decidan dejar la cancha en señal de protesta o quienes inciten a los jugadores a hacerlo, serán expulsados del campo de juego y se verán expuestos a severas penalizaciones.