El secreto de Inglaterra quedó al descubierto: la Selección encontró la botella de Pickford con las instrucciones para los penales + Agregar ámbito en









El arquero inglés tenía pegado un “machete” con información sobre los posibles ejecutantes argentinos para una definición por penales.

Messi se sorprendió con la botella de Pickford que tenía un machete para la definición por penales

La Selección Argentina encontró la botella del arquero Jordan Pickford con un detallado “machete” sobre sus posibles pateadores de penales, luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en Atlanta y clasificarse a la final del Mundial 2026, en la que defenderá el título el próximo domingo ante España.

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Los futbolistas argentinos permanecieron durante varios minutos sobre el campo de juego para celebrar junto a los hinchas y allegados, como ocurrió después de cada partido del certamen. En medio de la euforia, el histórico masajista Marcelo “Daddy” D’Andrea encontró la botella que había utilizado Pickford durante el encuentro.

El recipiente tenía adherido un papel con indicaciones sobre los posibles ejecutantes argentinos y los sectores elegidos habitualmente por cada uno, como parte de la preparación inglesa ante una eventual definición desde los doce pasos.

Las cámaras captaron el momento en el que D’Andrea les mostró el hallazgo a Lionel Messi, Nicolás González y Marcos Senesi. El capitán observó el escrito con el ceño fruncido e intentó interpretar las instrucciones en inglés junto a sus compañeros.

Segundos más tarde, apareció Enzo Fernández, quien rápidamente encontró su nombre en la lista y se sorprendió al leer que la recomendación para Pickford era permanecer en el centro del arco. El mediocampista reaccionó con una sonrisa, chocó amistosamente el puño con el masajista y señaló hacia el cielo, agradeciendo que el partido no hubiera llegado a los penales.

El tremendo machete que se hizo Pickford y que no le sirvió de nada



pic.twitter.com/CSn8aM0g7V — Alejandro Fiorelli (@AleFiorelliok) July 16, 2026 Horas después, el preparador físico Luis Martín publicó una fotografía detallada de la botella en sus redes sociales y acompañó la imagen con una frase irónica dirigida a los ingleses: “Lástima, no teníamos los mismos planes, che”. Pickford había sido uno de los protagonistas de una semifinal marcada por la tensión. Tras el gol de Anthony Gordon que puso en ventaja a Inglaterra, el arquero del Everton realizó un polémico gesto hacia las tribunas, mientras que Cristian “Cuti” Romero se desquitó después del empate de Fernández al correr para gritarle la conquista en la cara. Finalmente, el machete preparado por el cuerpo técnico inglés no llegó a utilizarse: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez permitieron a la Argentina remontar el partido sobre el cierre, avanzar a su segunda final mundialista consecutiva y mantener intacto el sueño de conquistar nuevamente el título.