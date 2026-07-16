Lionel Messi ya palpita la final del Mundial 2026 ante España: "Va a ser un partido muy igualado" + Agregar ámbito en









El capitán argentino analizó al próximo rival tras eliminar a Inglaterra y destacó la calidad del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Lionel Messi habló sobre la final del Mundial 2026 y destacó el nivel de España antes del duelo por el título. @Argentina

Lionel Messi anticipó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España luego de la histórica clasificación ante Inglaterra. El capitán argentino destacó la jerarquía del próximo rival y aseguró que será un encuentro equilibrado entre dos selecciones con grandes futbolistas y una propuesta de juego definida.

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Después del triunfo por 2-1 ante Inglaterra, que le permitió a la Selección argentina meterse en la definición del torneo, Messi comenzó a pensar en el duelo por el título ante España. El equipo de Lionel Scaloni buscará el bicampeonato mundial frente a una selección que llegó a la final tras eliminar a Francia.

“España es una selección enorme, con grandísimos jugadores y con juego. Una selección que conozco bien”, expresó el delantero argentino en diálogo con TyC Sports después de la victoria ante Inglaterra. Además, explicó que tiene conocimiento del plantel español por los años que compartió competencia con varios de sus futbolistas.

Argentina y España se enfrentarán por segunda vez en un Mundial. @afaseleccion y @gianni_infantino El recuerdo de Barcelona y el vínculo con los jugadores españoles Messi también hizo referencia a su etapa en Barcelona, donde fue figura durante más de quince años y coincidió con varios integrantes del actual equipo español. El capitán argentino remarcó que sigue de cerca a muchos de los jugadores de La Roja, especialmente a aquellos que surgieron del club catalán.

“Conozco a los jugadores también, me los he enfrentado. Los sigo”, señaló el rosarino sobre sus próximos rivales. En ese sentido, agregó: “Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo. Así que, un partido especial”.

Messi analizó al próximo rival de Argentina y valoró la calidad del plantel español. Una final que promete máxima paridad La Selección argentina llega al partido decisivo después de una nueva remontada en el Mundial. Inglaterra se había puesto en ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez aparecieron para darle vuelta el encuentro y asegurar el pase a la final. Sobre el choque frente a España, Messi anticipó un duelo cerrado entre dos equipos de alto nivel. “Una final del mundo que imagino va a ser muy igualado todo”, afirmó el capitán argentino, que disputará una nueva definición mundialista y buscará sumar otro título con la camiseta albiceleste.